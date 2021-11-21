Кроуфорд нокаутировал Портера в чемпионском бою (видео)

В США состоялся большой бой.

В ночь на воскресенье, 21 ноября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой американцев Теренс Кроуфорд — Шон Портер.

На кону поединка стоял чемпионский пояс Кроуфорда по версии WBO в полусреднем весе (до 66,678 кг). Поединок был весьма конкурентным, пока в 10-м раунде 34-летний Теренс дважды не отправил 34-летнего Портера в нокдаун. Сначала чемпион блестящим встречным ударом "уронил" претендента, а затем силовыми попаданиями уложил соперника на канвас во второй раз. После второго нокдауна угол Портера сдался, хотя сам боксер хотел продолжать поединок.

Лучшие моменты боя Теренс Кроуфорд — Шон Портер:

Добавим, что непобедимый Кроуофрд добыл свою 38-ю победу. Портер, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея на счету 31 триумф и одну ничью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер-чемпион Артем Далакян добыл эффектную досрочную победу в Киеве в бою с панамским претендентом. Недавно известный ирландский боксер Стивен Маккенна брутально нокаутировал ганца Ричмонда Джарбенгу на вечере бокса в Ковентри.