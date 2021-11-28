Ломаченко опережает всех чемпионов: конфуз Лопеса вернул украинца на вершину
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Поражение американца сделало украинца королем дивизиона.
Украинский боксер Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров в своем дивизионе (до 61,235 кг) по версии boxrec после поединка австралийца Джорджа Камбососа с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Об этом сообщает официальный сайт статистического портала.
Лопес, который хотел после победы над австралийцем перейти в другую весовую категорию, оказался на третьем месте в рейтинге. Новоиспеченный чемпион Камбосос — только второй. А вот на первое место boxrec поставил именно украинца. Добавим, что чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни — пятый.
Рейтинг боксеров легкого веса по версии boxrec (топ-10):
В случае победы над Ричардом Комми Ломаченко явно будет первым в списке на титульный бой с Камбососом. Примечательно, что австралиец и американец отказались от опции реванша, а потому дорога к титулам для Василия открыта. Бой Ломаченко — Комми пройдет в декабре 2021 года.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 28 ноября (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся бой непобедимых чемпионов Стивен Фултон — Брэндон Фигероа. У нас на сайте доступно видео лучших моментов этого поединка.
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