Укр

Ломаченко опережает всех чемпионов: конфуз Лопеса вернул украинца на вершину

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Василий Ломаченко Новость обновлена 28 ноября 2021, 15:24
Василий Ломаченко

Поражение американца сделало украинца королем дивизиона.

Украинский боксер Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров в своем дивизионе (до 61,235 кг) по версии boxrec после поединка австралийца Джорджа Камбососа с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. 

Об этом сообщает официальный сайт статистического портала.

Лопес, который хотел после победы над австралийцем перейти в другую весовую категорию, оказался на третьем месте в рейтинге. Новоиспеченный чемпион Камбосос — только второй. А вот на первое место boxrec поставил именно украинца. Добавим, что чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни — пятый. 

Рейтинг боксеров легкого веса по версии boxrec (топ-10):

Рейтинг боксеров легкого веса по версии boxrec
Рейтинг боксеров легкого веса по версии boxrec

В случае победы над Ричардом Комми Ломаченко явно будет первым в списке на титульный бой с Камбососом. Примечательно, что австралиец и американец отказались от опции реванша, а потому дорога к титулам для Василия открыта. Бой Ломаченко — Комми пройдет в декабре 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 28 ноября (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся бой непобедимых чемпионов Стивен Фултон — Брэндон Фигероа. У нас на сайте доступно видео лучших моментов этого поединка.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Теофимо Лопес #Джордж Камбосос
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