Ломаченко розповів про свою головну мету у професійному боксі

Українець, як і раніше, мріє стати абсолютним чемпіоном.

Український боксер Василь Ломаченко напередодні поєдинку проти Річарда Коммі розповів про свою мрію у професійному спорті.

"Що буде далі, чого я хочу досягти? Зараз все залежить лише від двох людей — мого батька та мене. Він дав мені все, що я маю зараз. Звичайно, велику роль відіграє і моя команда, треба максимально ефективно підготуватись до поєдинку.

Зараз моя головна мета – стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Якщо бог дасть мені другий шанс, я обов’язково ним скористаюся", — заявив Ломаченко в інтерв’ю ютуб-каналу VENUM.

Ломаченко, який зазнав двох поразок і здобув 15 перемог на професійному рингу, є колишнім чемпіоном світу за трьома версіями. У разі перемоги над Коммі, мабуть, український боксер отримає право провести ще один титульний поєдинок.

Поєдинок Ломаченко — Коммі пройде в Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" цієї неділі. Початок — о 4 ранку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що букмекери вважають Ломаченка явним фаворитом протистояння.