Ломаченко потрапив у новий скандал, відправивши олімпійське "золото" до Росії (відео)

Українець замовив хрестик у РФ.

Український боксер Василь Ломаченко, який нарвався на гнів співвітчизників через відсутність національного прапора після перемоги над Річардом Коммі, потрапив у черговий скандал. На цей раз боксер відправив свої олімпійські нагороди до Росії.

Відповідне відео з’явилося на сторінці krestik_reznoi в Instagram.

Боксер вирішив зробити особливий подарунок батькові Анатолію на день народження. Для цього Ломаченко-молодший вирішив замовити у костромській майстерні хрестик, зроблений з олімпійського "золота". Василь відправив дві свої золоті нагороди до Росії, де від них відрізали невеликі частини для виготовлення унікального предмета.

З маленьких частин олімпійських медалей Василя Ломаченка було виготовлено хрестик

Потім у російській майстерні склали медалі та виготовлений натільний хрестик у спеціальний футляр із написом: "Хрест Христовий для нас переможний вінець" і відправили до України.

Кадри з виготовленням хрестика доступні в мережі:

Нагадаємо, Василь є дворазовим олімпійським чемпіоном. Він завоював "золото" у Пекіні (2008 рік) та Лондоні (2012 рік).

Після ситуації із прапором на боксера обрушився з критикою український екс-чемпіон світу. Проте знайшлися й ті, хто підтримав Василя.

Переглянути повне відео бою Ломаченко — Коммі та також гайлайти поєдинку можна у нас на сайті.