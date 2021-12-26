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Екс-чемпіон світу з України обрушився на Ломаченка через прапор (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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В’ячеслав Сенченко та Василь Ломаченко Новина оновлена 26 грудня 2021, 10:22
В’ячеслав Сенченко та Василь Ломаченко

Колишній чемпіон вважає, що Василь мав виходити на ринг з українським прапором.

Екс-чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі, а нині успішний тренер В’ячеслав Сенченко розкритикував українського боксера Василя Ломаченка, який після перемоги над Річардом Коммі вийшов відзначати успіх без національного прапора.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі Two Sides.

За словами Сенченка, на міжнародній арені боксер має виходити на ринг із національним прапором на плечах. Тренер зазначив, якщо Василь так любить своє місто (Loma з’явився після перемоги над Коммі з прапором Білгорода-Дністровського), то він міг би взяти із собою два прапори – і міста, і країни. В’ячеслав вважає, що у команді Василя допустили прорахунок, не взявши із собою стяг України.

"Однозначно, мав бути прапор України у нього на плечах. Ломаченко — патріот, не лише України. Він любить своє місто, я це підтримую. Могли взяти прапор міста та прапор країни. Не знаю, може хтось із команди пропустив цей момент", — заявив Сенченко.

Найкращі моменти бою:

Додамо, що після історії з прапором за Василя заступився екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик.

Теги:
#Бокс #В'ячеслав Сенченко #Василь Ломаченко
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