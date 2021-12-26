Укр

Экс-чемпион мира из Украины обрушился на Ломаченко из-за флага (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
257
Вячеслав Сенченко и Василий Ломаченко Новость обновлена 26 декабря 2021, 10:22
Вячеслав Сенченко и Василий Ломаченко

Бывший чемпион считает, что Василий был обязан выходить на ринг с украинским флагом.

Экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе, а ныне успешный тренер Вячеслав Сенченко раскритиковал украинского боксера Василия Ломаченко, который после победы над Ричардом Комми вышел отмечать успех без национального флага.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Two Sides.

По словам Сенченко, на международной арене боксер должен выходить на ринг с национальным флагом на плечах. Тренер отметил, если Василий так любит свой город (Loma появился после победы над Комми с флагом Белгорода-Днестровского), то он мог бы взять с собой два стяга - и города, и страны. Вячеслав считает, что в команде Василия допустили просчет, не взяв с собой флаг Украины.

"Однозначно, должен был быть флаг Украины у него на плечах. Ломаченко — патриот, не только Украины. Он любит свой город, я это поддерживаю. Могли взять флаг города и флаг страны. Не знаю, может кто-то из команды пропустил этот момент", — заявил Сенченко.

Лучшие моменты боя:

Добавим, что после истории с флагом за Василия заступился экс-чемпион мира Александр Гвоздик.

Теги:
#Бокс #Вячеслав Сенченко #Василий Ломаченко
Захват Азова может быть более выгоден для Москвы
Украина
Россия может напасть на Украину через Азовское море — The Washington Post
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Захват Азова может быть более выгоден для Москвы
Россия может напасть на Украину через Азовское море — The Washington Post
Дата публикации
Категория
Дмитрий Песков
"Первой не нападала": Песков насмешил людей очередным "перлом" о России
Дата публикации
Категория
В Украине за сутки госпитализировали с коронавирусом 1832 человека
Сложных случаев COVID-19 становится все больше: статистика коронавируса в Украине 26 декабря
Дата публикации
Категория
Помощница заместителя главы МОН пришла в городской совет Львова в платье с декольте
Откровенное фото помощницы замминистра наделало шуму в сети: кто она такая
Дата публикации
Категория
Новогодние слаты лучше заправлять домашним майонезом
Встретить Новый год и не умереть: как полакомиться майонезными салатами в праздник без вреда для здоровья