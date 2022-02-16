Дед российской фигуристки Валиевой признался в употреблении "допинга" - СМИ

Похоже, в РФ пытаются сделать крайним родственника спортсменки.

В деле о допинге россиянки Камилы Валиевой, которую в Украине назвали "читеркой", произошел неожиданный поворот.

Об этом сообщает New York Times.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

По информации источника, дедушка фигуристки, которая на Олимпийских играх в Пекине выиграла соревнования в командном первенстве, а также лидирует в одиночном катании после короткой программы, дал показания Спортивному арбитражному суду (CAS). Сообщается, что дедушка Валиевой признался, что он употребляет триметазидин, который был найден в допинг-пробле Камилы. Сторона россиянки намекает, что запрещенный препарат мог попасть в тело Валиевой случайно от деда, который часто сопровождал спортсменку на тренировки и заботился о внучке, пока ее мама была на работе. Кроме того, мать фигуристки сообщила, что Камила принимала гипоксен для улучшения работы сердца.

Напомним, 11 февраля стало известно, что Валиева провалила допинг-тест еще на чемпионате России (декабрь 2021 года). В ее пробе был обнаружен запрещенный триметазидин. Несмотря на это, CAS допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям на Олимпиаде.

16 февраля на Играх в Пекине уже разыграли несколько комплектов наград.