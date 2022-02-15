Новый Жириновский: в сети смеются над речью известного артиста-путинца

Актера и по совместительству депутата раскритиковали, в первую очередь, соотечественники

Россияне слишком много внимания уделают своим правам и свободам, в отличие от своих предков. Такое мировоззрение сложно назвать "исконно российским", а, значит, следует что-то изменить.

С таким заявлением выступил новоиспеченный депутат Госдумы, российский актер Дмитрий Певцов. Видео с речью уже попало в соцсети и было поднято на смех.

"Наши предки, напомню, сотни лет умирали не за свои права и свободы, а за веру, царя и Отечество. Иногда за Родину и за Сталина", — сказал Певцов.

По его словам, "переворот с ног на голову" в нынешних взглядах россиян связан с непосредственным влиянием Запада. В особенности, уверен депутат, пропаганда защиты собственных прав влияет на "неокрепшие умы" молодежи.

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Подобный спич Певцова возмутил очень многих пользователей сети. Огромная часть среди них — россияне, которые считают, что актеру следует для начала подлечиться, а затем выступать на публике. Также Дмитрию Певцову предложили следить за своими, а не чужими детьми. Не обошлось и без сравнений с одиозным Владимиром Жириновским, который не раз отличался скандальными заявлениями что касаемо Украины, что самой РФ.

Добавим, что Дмитрий Певцов пришел в политику только в 2021 году. Он был выбран в депутаты Госдумы по одному из московских округов, а представляет фракцию "Новые люди".

Напомним, что уже упомянутый Жириновский сейчас находится на больничном из-за коронавирусной болезни. Считается, что ковид протекает у скандального депутата Госдумы РФ в очень тяжелой форме и существует угроза его жизни. Российские врачи уже заявили, что могло стать причиной быстрого ухудшения состояния политика.