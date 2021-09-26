Лучше тюрьмы: Жириновский хочет вернуть ссылки в России

Лидер одной из российских партий считает, что ссылки помогут развить районы Сибири.

Руководитель Либерально-демократической партии Госдумы Владимир Жириновский предложил заполнять новые сибирские районы ссыльными людьми, в число которых войдут заключенные.

Об этом сообщили на телеканале "Россия 24".

После того как российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о будущем строительстве новых городов на Сибири, у Жириновского возник вопрос, кого же туда селить. Российский депутат предложил ссылать в новые районы заключенных людей.

По его словам, россиян, которых сажают в тюрьмы, например за драку или кражу, лучше было бы отправить в Сибирь, чтобы развивать эти районы.

"Вот футболисты недавно подрались, Мамаев с Кокориным. Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь. Там и футбол можно было бы поднять", — предлагает Жириновский.

Также он отмечает, что Сибирь еще много лет назад со времен декабристов развивалась духовно и интеллектуально благодаря ссыльным. Поэтому инициатива по отправке заключенных в новые районы смогла бы помочь их развить.

Однако президент России Владимир Путин заявление Жириновского не оценил. Он заявляет, что обеспечивать страну трудовыми ресурсами методом ссылки — вариант не для них.

"Вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки", — говорит Путин.

Жириновский же убеждает: "Тех, кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал, их в вагон — и в Магадан. Более бунтовать не будут".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре этого года Путин с министром обороны Сергеем Шойгу отдыхали в тайге в Сибири, после чего министр и заявил о планах застроить эту местность.