Новий Жириновський: у мережі сміються з промови відомого артиста-путінця

Колишнього актора розкритикували насамперед співвітчизники

Росіяни надто багато уваги приділяють своїм правам і свободам, на відміну від своїх предків. Такий світогляд складно назвати "споконвічно російським", а, отже, слід щось змінити.

З такою заявою виступив новий депутат Держдуми, російський актор Дмитро Пєвцов. Відео з промовою вже потрапило до соцмережі та було підняте на сміх.

"Наші предки, нагадаю, сотні років помирали не за свої права та свободи, а за віру, царя та Батьківщину. Іноді за Батьківщину та за Сталіна", — сказав Пєвцов.

За його словами, "переворот з ніг на голову" у нинішніх поглядах росіян пов’язаний із безпосереднім впливом Заходу. Особливо, переконаний депутат, пропаганда захисту власних прав впливає на "незміцнілі уми" молоді.

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Подібний спіч Пєвцова обурив багатьох користувачів мережі. Величезна частина серед них — росіяни, котрі вважають, що актору слід спочатку підлікуватися, а потім уже виступати на публіці. Також Дмитру Пєвцову запропонували слідкувати за своїми, а не чужими дітьми. Не обійшлося і без порівняння з одіозним Володимиром Жириновським, який не раз виділявся скандальними заявами як щодо України, так і щодо самої РФ.

Додамо, що Дмитро Пєвцов прийшов у політику лише у 2021 році. Він був обраний депутатами Держдуми по одному з московських округів, а представляє фракцію "Нові люди".

Нагадаємо, що вже згаданий Жириновський зараз перебуває на лікарняному через коронавірусну хворобу. Вважається, що ковід протікає у скандального депутата Держдуми РФ у важкій формі та існує загроза його життю. Російські лікарі вже розповіли, що саме могло стати причиною швидкого погіршення стану політика.