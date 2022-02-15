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Новий Жириновський: у мережі сміються з промови відомого артиста-путінця

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дмитро Пєвцов прийшов у політику лише у 2021 році Новина оновлена 15 лютого 2022, 16:48
Дмитро Пєвцов прийшов у політику лише у 2021 році

Колишнього актора розкритикували насамперед співвітчизники

Росіяни надто багато уваги приділяють своїм правам і свободам, на відміну від своїх предків. Такий світогляд складно назвати "споконвічно російським", а, отже, слід щось змінити.

З такою заявою виступив новий депутат Держдуми, російський актор Дмитро Пєвцов. Відео з промовою вже потрапило до соцмережі та було підняте на сміх.

"Наші предки, нагадаю, сотні років помирали не за свої права та свободи, а за віру, царя та Батьківщину. Іноді за Батьківщину та за Сталіна", — сказав Пєвцов.

За його словами, "переворот з ніг на голову" у нинішніх поглядах росіян пов’язаний із безпосереднім впливом Заходу. Особливо, переконаний депутат, пропаганда захисту власних прав впливає на "незміцнілі уми" молоді.

Подібний спіч Пєвцова обурив багатьох користувачів мережі. Величезна частина серед них — росіяни, котрі вважають, що актору слід спочатку підлікуватися, а потім уже виступати на публіці. Також Дмитру Пєвцову запропонували слідкувати за своїми, а не чужими дітьми. Не обійшлося і без порівняння з одіозним Володимиром Жириновським, який не раз виділявся скандальними заявами як щодо України, так і щодо самої РФ.

Додамо, що Дмитро Пєвцов прийшов у політику лише у 2021 році. Він був обраний депутатами Держдуми по одному з московських округів, а представляє фракцію "Нові люди".

Нагадаємо, що вже згаданий Жириновський зараз перебуває на лікарняному через коронавірусну хворобу. Вважається, що ковід протікає у скандального депутата Держдуми РФ у важкій формі та існує загроза його життю. Російські лікарі вже розповіли, що саме могло стати причиною швидкого погіршення стану політика.

Теги:
#Росія #Актор #Дмитро Пєвцов #Держдума РФ #Володимир Жириновський #реакція соцмереж
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