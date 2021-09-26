Краще в'язниці: Жириновський хоче повернути заслання в Росії

Лідер однієї із російських партій вважає, що заслання допоможуть розвинути райони Сибіру.

Керівник Ліберально-демократичної партії російської Держдуми Володимир Жириновський запропонував заповнювати нові сибірські райони засланими людьми, в число яких входитимуть вʼязні.

Про це повідомили на телеканалі "Росія 24".

Після того, як російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про будівництво нових міст на Сибірі, в Жириновського виникло запитання, кого ж туди селитимуть. Російський депутат запропонував засилати у нові райони увʼязнених людей.

За його словами, росія, котрих садять у вʼязниці, наприклад за бійку чи крадіжку, краще було б відправити на Сибір, щоб розвивати цей район.

"Ось футболісти недавно побилися, Мамаєв з Кокоріним. Їх відправили в колонію, а краще б до Сибіру. Там і футбол можна було б підняти", - пропонує Жириновський.

Також він відзначає, що Сибір ще багато років тому з часів декабристів розвивався духовно та інтелектуально завдяки засланим. Тому ініціатива із відправлення вʼязнів до нових районів змогла б допомогти їх розбудувати.

Проте президент Росії Володимир Путін заяву Жириновського не оцінив. Він заявляє, що забезпечувати країну трудовими ресурсами методом заслання — варіант не для них.

"Ви самі критикуєте часи сталінізму, а пропонуєте заслання", - каже Путін.

Жириновський же пропонує : "Тих, хто сьогодні на Пушкінській площі бунтував, їх у вагон — і до Магадана. Більше бунтувати не будуть".

На це російський президент відповів, що такі дії не будуть ефективними, адже люди, котрі вчинили якісь злочини, бунти, навряд чи працюватимуть як слід, тому й економіку новозбудованих районів не піднімуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні цього року Путін із міністром оборони Сергієм Шойгу відпочивали у тайзі в Сибірі, після чого міністр і заявив про бажання забудувати цю місцевість.