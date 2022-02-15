Погіршення стану Жириновського: російський лікар назвав причину

Ексглава Росспоживнагляду РФ не виключає, що причина криється в самооцінці Жириновського

У Росії продовжують гадати про стан хворого на коронавірус лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який неодноразово закликав ввести війська в Україну. Інформація про його хворобу є дуже суперечливою: у партії кажуть, що все добре, у той час як син політика публічно закликає його жити і не приховує стурбованості на тлі чуток про запалення у мозку. Світло на можливу причину ускладнень пролив колишній глава Росспоживнагляду РФ Геннадій Онищенко.

Читайте також: Категорія Суспільство "Жириновський помер": у Росії жорстко жартують над хворобою політика, який ненавидить Україну Політикам у РФ дзвонять телефонні терористи і заявляють про смерть Жириновського. Жартують про це і в соцмережах

В інтерв’ю для росЗМІ доктор медичних наук і політик сказав, що важкого перебігу хвороби Жириновський міг уникнути, якби звернувся до лікарні на самому початку. Онищенко припускає, що глава ЛДПР просто погіршив свій стан.

"Мабуть, це пов’язано з самооцінкою особистості, що ця хвороба ніяк не може його торкнутися", — вважає Онищенко.

Тим часом у МОЗ РФ на питання про стан Жириновського відповідають дуже коротко: мовляв, воно стабільне. А в партії кажуть, що їхній голова скоро повернеться до роботи.

Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.