"Тільки живи": син Жириновського вперше прокоментував хворобу батька

Ігор Лебедєв не приховує від інтернет-користувачів, що турбується за політика

Син Володимира Жириновського – колишній віце-спікер Держдуми Росії Ігор Лебедєв – вперше висловився про хворобу госпіталізованого внаслідок коронавірусу батька.

На своїй сторінці у Facebook політик виклав картинку з написом "Тільки живи!"

Свій пост він підкріпив статусом "Почувається стурбованим".

Напередодні російські Телеграм-канали поширили інформацію про те, що 75-річному Жириновському стало гірше. Мовляв, окрім значної поразки легень, почалося запалення мозку.

Втім, поряд з постом про занепокоєння Лебедєва соратники по партії Жириновського роздають коментарі ЗМІ, в яких стверджують: слова про погіршення стану та процеси в мозку — лише чутки. Мовляв, багато Telegram-каналів женуться за сенсацією, розповсюджуючи такі повідомлення.

Також відомо, що в ЛДПР збирають публікації ЗМІ подібного характеру і судитимуться з ними. Втім, подробиці про стан Жириновського, незважаючи на чутки, що поширюються, у партії не розголошують.

У МОЗ РФ також дуже коротко повідомили, що стан політика є стабільним, проте не уточнили, середньо тяжким чи тяжким.

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Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.