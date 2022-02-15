"Только живи": сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца

Игорь Лебедев не стал скрывать от интернет-пользователей, что беспокоится за политика

Сын Владимира Жириновского — бывший вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев — впервые высказался о болезни госпитализированного в результате коронавируса отца.

На своей странице в Facebook политик выложил картинку с надписью "Только живи!"

Свой пост он сопроводил статусом "Чувствует себя обеспокоенным".

Накануне российские Телеграмм-каналы распространили информацию о том, что 75-летнему Жириновскому стало хуже. Мол, помимо значительного поражения легких, началось воспаление мозга.

Впрочем, наряду с постом о беспокойстве Лебедева соратники по партии Жириновского раздают комментарии СМИ, в которых утверждают: слова об ухудшении состояния и процессах в мозге — всего лишь слухи. Дескать, многие Telegram-каналы гонятся за сенсацией, распространяя такие сообщения.

Также известно, что в ЛДПР собирают публикации СМИ подобного характера и будут судиться с ними. Впрочем, подробности о состоянии Жириновского, невзирая на распространяющиеся слухи, в партии не разглашают.

В Минздраве РФ также очень коротко сообщили, что состояние политика является стабильным, однако не уточнили, средне тяжелым или тяжелым.

Читайте также: Категория Общество "Жириновский умер": в России жестко шутят над болезнью ненавидящего Украину политика Политикам в РФ звонят телефонные террористы и заявляют о кончине Жириновского. Шутят об этом и в соцсетях

Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.

Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела… нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.