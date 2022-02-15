Ухудшение состояния Жириновского: российский доктор назвал причину
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Экс-глава Роспотребнадзора РФ не исключает, что причина кроется в самооценке Жириновского
В России продолжают гадать о состоянии заболевшего коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который неоднократно призывал ввести войска в Украину. Информация о его болезни является весьма противоречивой: в партии говорят, что все хорошо, в то время как сын политика публично призывает его жить и не скрывает обеспокоенности на фоне слухов о воспалении в мозге. Свет на возможную причину осложнений пролил бывший глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко.
В интервью для росСМИ доктор медицинских наук и политик сказал, что тяжелого течения болезни Жириновский мог избежать, если бы обратился в больницу в самом начале. Онищенко предполагает, что глава ЛДПР попросту усугубил свое состояние.
"Видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться", — считает Онищенко.
Тем временем в Минздраве РФ на вопрос о состоянии Жириновского отвечают весьма коротко: дескать, оно стабильное. А в партии говорят, что их глава скоро вернется к работе.
Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.
После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.
В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.
Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела… нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.
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