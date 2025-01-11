Заряжал всех жизнелюбием, но совершил суицид: что известно о судьбе умника Королькова из "Приключений Электроника"

Жизнь Калинина закончилась трагично и вызвала у близких много вопросов

Фантастический фильм "Приключения Электроника" стал одним из самых популярных в советском кинематографе. Главные роли в нем сыграли братья Торсуевы, но не менее известными, после выхода ленты, стали и другие актеры. Многим зрителям запомнился талантливый эрудит Корольков, которого сыграл школьник Максим Калинин.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба российского актера и как он ушел из жизни. Мы узнали некоторые факты его биографии.

Чем прославился Максим Калинин и как выглядел

Советский актер Максим Калинин родился в 1968 году, его детство прошло в Москве. Во время учебы в школе он приглянулся режиссеру и тот взял его в фильм "Приключения Электроника", где Максим исполнил роль всезнайки Вовы Королькова. После выхода советской киноленты, Калинин проснулся знаменитым, однако не стал связывать дальнейшую судьбу с кинематографом.

Максим Калинин в фильме "Приключения Электроника"

В фильме после "Электроника" Калинин появился всего раз, в 1993 году в исторической картине "Конь белый". А после школы Максим пошел в армию, затем стал студентом экономического факультета МГУ им. Ломоносова.

Максим Калинин стал успешным финансистом

Калини решил стать финансистом и сильно преуспел в этой сфере. Он стал известным московским брокером и основателем регистраторского бизнеса в России, а также был членом совета директоров ассоциации ПАРТАД. Дела Калинина на фондовом рынке шли удачно, как и личная жизнь.

Как выглядел Максим Калинин

"Корольков" был женат дважды. С первой избранницей построить крепкую семью не получилось, но она подарила Максиму дочь, в которой души не чаял. А вскоре он женился второй раз и стал отцом еще двои детей.

Талант Калинина позволил ему сколотить немалый капитал, он приобрел недвижимость в Португалии, куда незадолго до трагедии отправил жену с детьми. Он должен был решить в Москве некоторые вопросы и присоединиться к семье.

Что произошло с "Корольковым" из фильма "Приключения Электроника"

Однако 1 декабря 2011 года, Максим Калинин совершил суицид. Тело бизнесмена нашли возле его дома. По неустановленным причинам, 43-летний мужчина выбросился из окна на пятом этаже, оставив предсмертную записку. В ней Калинин написал, что возлагает вину за случившееся только на себя.

Максим Калинин покончил с собой в 2011 году

Но многие друзья и близкие не поверили в то, что Максим ушел из жизни добровольно, поскольку он был энергичным, талантливым и всех вокруг заряжал своим жизнелюбием. Им было сложно поверить в то, что мужчина опустил руки, какой бы не была сложная ситуация.

Друзья и близкие не поверили в самоубийство Максима Калинина

В СМИ писали версию о том, что "Корольков" мог покончить с собой из-за того, что сделал крупное вложение денег, принадлежавших высокопоставленному чиновнику, а вложение оказалось неудачным и повлекло за собой убытки. По делу погибшего бизнесмена кроме суицида также были выдвинуты другие версии: доведение до самоубийства и убийство. Но результаты следствия так и не были обнародованы.

"Телеграф" писал, что известно об актрисе, сыгравшей дочь Горбункова в "Бриллиантовой руке". Женщина покончила жизнь самоубийством.