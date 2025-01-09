Ей запретили сниматься и отправили за границу: как сейчас выглядит Юля Грибкова из фильма "Гостья из будущего"

Повзрослев, советская актриса уехала за границу

Фантастический фильм "Гостья из будущего" в 80-е годы стал культовым, а его главные герои проснулись настоящими звездами. Но Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезневу, очень быстро завершила актерскую карьеру, как и ее подруга по фильму Юлия Грибкова, роль которой исполнила Марьяна Ионесян.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Марьяна Ионесян и куда пропала. В детстве ей пророчили успешную карьеру в кинематографе, но девочке пришлось выбрать другой жизненный путь.

Что известно о Марьяне Ионесян, сыгравшей Юлю Грибкову в "Гостье из будущего"

Актриса Марьяна Ионесян родилась в 1972 году в Москве, ее мама работала учителем истории, а отец был дипломатом. Марьяна росла творческой и харизматичной девочкой, поэтому училась в "Театре юного москвича".

Благодаря своему обаянию Марьяна смогла обратить на себя внимание режиссера, который посещал школы в поисках юных талантов. Вскоре Марьяну пригласили на пробы в фильм "Гостья из будущего", которые она успешно прошла и стала играть подружку главной героини Юлю Грибкову.

Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Работа над съемками киноленты сильно увлекала Марьяну и отнимала много времени, а это негативно сказалась на ее учебе в школе, поэтому девочка из отличницы превратилась в троечницу. Когда съемки завершились, родители Марьяны запретили ей больше сниматься в кино и связывать с этой сферой свою жизнь.

Марьяна Ионесян сыграла Юлю Грибкову в фильме "Гостья из будущего"

Но Марьяна на тот момент уже стала известной, поэтому телефон родителей обрывали режиссеры, но они отказывали всем под разными предлогами. Вскоре Ионесян начали забывать. Роль Юли Грибковой стала для нее последней в фильмах, хотя Марьяна в 1988 году еще появилась на игре "Что? Где? Когда?" и позднее снялась в двух программах, которые были посвящены фильму "Гостья из будущего".

Где сейчас Марьяна Ионесян и как выглядит

В 1988 году девушка стала студенткой МГУ, поступив на факультет философии, а в 1993 году уехала в США к родственникам. Марьяна осталась за границей и продолжила обучение в Техасском университете, нашла работу бизнес-консультантом и начала развивать карьеру в области маркетинга и связей с общественностью.

Марьяна Ионесян давно живет в США

В 2008 году "Юля Грибкова" вышла замуж за американца Найджела и сменила фамилию на Грей. Они переехали жить в Вашингтон. Стала ли Марьяна мамой — неизвестно, поскольку советская актриса ведет закрытый образ жизни.

Как сейчас выглядит "Юлия Грибкова "

В СМИ пишут, что она занимается благотворительностью, бизнес-консалтингом и организацией выступлений классических музыкантов. Они с мужем живут на восточном побережье США, в штате Виргиния.

Марьяна Ионесян не стала актрисой

На своей странице в Instagram Марьяна периодически делится фотографиями с путешествий. В конце февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну, советская актриса поддержала Украину. Она опубликовала фотографию с украинским флагом и коротко подписала: #istandwithukraine.

Марьяна Ионесян поддержала Украину в войне

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит Людмила из "Москва слезам не верит". Актриса пережила выкидыш, смерть мужа и ушла из кино.