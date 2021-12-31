Проблемы с голосом и перелом позвоночника: как сейчас живет звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска

Барбара Брыльска отказывается от общения и живет на даче

Исполнительница главной роли в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!", польская актриса Барбара Брыльска давно не появляется на публике, и о ее нынешней жизни мало что известно. Когда журналисты в последний раз попытались с ней связаться, она отказалась от интервью, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Об этом пишет PopCornNews.

Барбара Брыльска сегодня

Актриса Барбара Брыльска в 2021 году отметила 80-летие. Звезда "Иронии судьбы" живет в загородном доме недалеко от Варшавы и редко выезжает из дома. По ее словам, она приняла такое решение на фоне пандемии коронавируса – в силу возраста актриса находится в зоне риска и так проще соблюдать режим самоизоляции.

В последние несколько лет Брыльска практически не появляется на публике. Когда журналисты попытались договориться с ней об интервью в декабре 2021 года, то в телефонном разговоре она отметила, что в ближайшее время это не возможно из-за проблем с ее здоровьем.

Актриса рассказала, что у нее сломан позвоночник, и она проходит реабилитацию. Якобы из-за этого она не может ни с кем встречаться. Также она рассказала, что на фоне болезней у нее сейчас плохой голос.

"Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю", – отметила Брыльска.

Кто такая Барбара Брыльска

Барбара Брыльска родилась в 1941 году в Польше.

Впервые она сыграла в кино в 15 лет – в фильме "Галоши счастья". Широкую известность ей принесла роль Нади Шевелевой в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!" в 1975 году. После этого актриса снялась еще в десятках фильмов, однако сейчас она практически не снимается в кино.

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