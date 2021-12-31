"Ирония судьбы": как изменились места съемок известного фильма 45 лет спустя (фото)

Интересный факт — съемки подъезда Нади проходили в темное время суток.

Фильм "Ирония судьбы или с легким паром!", ставший одним из самых узнаваемых на постсоветском пространстве, рассказывает про историю Евгения Лукашина. Его, после обильного принятия алкоголя в бане, друзья по ошибке отправили в Ленинград. Он на такси приехал по своему московскому адресу и ничего не заподозрил, поскольку дома были похожи как братья-близнецы. Интересный факт — в реальности эти дома находятся не просто в одном городе, а по соседству.

Историю места съемок советского новогоднего фильма рассказывает блогер parallel.meridians в Инстаграм, сравнивая современные фото с местами из фильма.

Стартует фильм с дома по проспекту Вернадского, 113. Именно в нем "жила" Надя. За ним на кадрах фильма видно село, которого уже нет и церковь Михаила Архангела. Она сохранилась.

Вид на дом Нади

Панорамы показывают как изменился московский район, где велись съемки. Часть домов появилась за последние почти пол века.

Один из ярких кадров начала фильма — покупка Павлом перед приходом к Жене Лукашину шампанского. Его снимали на улице Шверника.

Дом аспиранта и стажёра МГУ на фоне

Дом "Лукашина" — всего через несколько сот метров от "Надиного" на проспекте Вернадского 125. Подъезды домов изменились сильнее всего — возле Жениного заделали нишу для елки, а в Надином убрали остекление.

Подъезд Нади

А вот вид сверху, из окна Надиной квартиры почти не изменился. Окна выходили на проспект Вернадского и здание овощного киоска, с которого в современном мире уже убрали буквы.

Женя и Ипполит на улице

Как ранее писал "Телеграф", кроме лирической линии в фильме есть и социальная. Одной из первоначальных задумок была сатира на пьянство в СССР.