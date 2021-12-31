"Ирония судьбы": как изменились места съемок известного фильма 45 лет спустя (фото)
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Интересный факт — съемки подъезда Нади проходили в темное время суток.
Фильм "Ирония судьбы или с легким паром!", ставший одним из самых узнаваемых на постсоветском пространстве, рассказывает про историю Евгения Лукашина. Его, после обильного принятия алкоголя в бане, друзья по ошибке отправили в Ленинград. Он на такси приехал по своему московскому адресу и ничего не заподозрил, поскольку дома были похожи как братья-близнецы. Интересный факт — в реальности эти дома находятся не просто в одном городе, а по соседству.
Историю места съемок советского новогоднего фильма рассказывает блогер parallel.meridians в Инстаграм, сравнивая современные фото с местами из фильма.
Стартует фильм с дома по проспекту Вернадского, 113. Именно в нем "жила" Надя. За ним на кадрах фильма видно село, которого уже нет и церковь Михаила Архангела. Она сохранилась.
Панорамы показывают как изменился московский район, где велись съемки. Часть домов появилась за последние почти пол века.
Один из ярких кадров начала фильма — покупка Павлом перед приходом к Жене Лукашину шампанского. Его снимали на улице Шверника.
Дом "Лукашина" — всего через несколько сот метров от "Надиного" на проспекте Вернадского 125. Подъезды домов изменились сильнее всего — возле Жениного заделали нишу для елки, а в Надином убрали остекление.
А вот вид сверху, из окна Надиной квартиры почти не изменился. Окна выходили на проспект Вернадского и здание овощного киоска, с которого в современном мире уже убрали буквы.
Как ранее писал "Телеграф", кроме лирической линии в фильме есть и социальная. Одной из первоначальных задумок была сатира на пьянство в СССР.
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