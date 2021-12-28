"Ирония судьбы" по-новому: к чему стоит присмотреться в известном фильме (фото)
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Комедия отражает явления советской действительности того времени.
Фильм "Ирония судьбы, или с легким паром", вышедший в 1976 году из года в год появлялся на экранах телевизоров в канун Нового года. Женские наряды из него стали культовыми, а за приключениями незадачливого Жени Лукашина спустя десятилетия после развала СССР продолжали следить тысячи зрителей.
Но этот фильм не только стал одной из ассоциаций с советским Новым годом, но и рассказывал о пороках и проблемах общества, пишет блогер mirovich.media.
Первое, что отмечает автор, пьеса по которой в 1976 году вышел фильм, была изначально сатирической и высмеивала пьянство. Якобы даже изначально фамилия главного героя была Алкашин, но затем ее заменили. Переделка из сатиры в лирику стала еще одним оправданием злоупотребления алкоголем в СССР из-за сочувствия к Лукашину, приключения которого происходят именно в состоянии опьянения.
Что знает зритель о Жене — ему за 30, он живет с мамой в маленькой квартире, работает, и время от времени выпивает с друзьями. По мнению автора это соответствует образу советского алкоголика — без амбиций, инициативы, подверженного влиянию. Его приключения закончились хорошо, но не из-за его вклада, а по велению случая. Именно этим и объясняется популярность персонажа, схожего с Емелей из сказок.
Второе — отношения главных героев и истории их семей. У Жени и у Нади, главного женского персонажа, схожие истории, а не только адреса. Они выросли в неполных семьях без отцов (где они — неизвестно). Причем советским зрителем это было воспринято как норма. Также обе пары "мама и взрослый ребенок" недавно переехали в свое жилье, а это означает, что до этого они либо жили в "коммуналках", либо в бараках и могли претендовать на улучшение условий. В таких обстоятельствах росли и Женя, и Надя. История личной жизни персонажей была обрывочной и в основном неуспешна.
Автор назвал "Иронию судьбы" новогодней антисказкой, которая отражает жизненные трагедии множества советских телезрителей. Ее называют противопоставлением западным фильмам, но радость от праздника смещена в комедии на приключения из-за употребления алкоголя и семейные конфликты.
Ранее "Телеграф" писал про историю "Голубого огонька" — передачи которая в СССР стала одним из символов Нового года.
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