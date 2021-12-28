"Ирония судьбы" по-новому: к чему стоит присмотреться в известном фильме (фото)

Комедия отражает явления советской действительности того времени.

Фильм "Ирония судьбы, или с легким паром", вышедший в 1976 году из года в год появлялся на экранах телевизоров в канун Нового года. Женские наряды из него стали культовыми, а за приключениями незадачливого Жени Лукашина спустя десятилетия после развала СССР продолжали следить тысячи зрителей.

Но этот фильм не только стал одной из ассоциаций с советским Новым годом, но и рассказывал о пороках и проблемах общества, пишет блогер mirovich.media.

Первое, что отмечает автор, пьеса по которой в 1976 году вышел фильм, была изначально сатирической и высмеивала пьянство. Якобы даже изначально фамилия главного героя была Алкашин, но затем ее заменили. Переделка из сатиры в лирику стала еще одним оправданием злоупотребления алкоголем в СССР из-за сочувствия к Лукашину, приключения которого происходят именно в состоянии опьянения.

Приключения начались с алкоголя в бане

Что знает зритель о Жене — ему за 30, он живет с мамой в маленькой квартире, работает, и время от времени выпивает с друзьями. По мнению автора это соответствует образу советского алкоголика — без амбиций, инициативы, подверженного влиянию. Его приключения закончились хорошо, но не из-за его вклада, а по велению случая. Именно этим и объясняется популярность персонажа, схожего с Емелей из сказок.

Надя и Женя в Новый год

Второе — отношения главных героев и истории их семей. У Жени и у Нади, главного женского персонажа, схожие истории, а не только адреса. Они выросли в неполных семьях без отцов (где они — неизвестно). Причем советским зрителем это было воспринято как норма. Также обе пары "мама и взрослый ребенок" недавно переехали в свое жилье, а это означает, что до этого они либо жили в "коммуналках", либо в бараках и могли претендовать на улучшение условий. В таких обстоятельствах росли и Женя, и Надя. История личной жизни персонажей была обрывочной и в основном неуспешна.

Надя Шевелева по сюжету была учителем

Автор назвал "Иронию судьбы" новогодней антисказкой, которая отражает жизненные трагедии множества советских телезрителей. Ее называют противопоставлением западным фильмам, но радость от праздника смещена в комедии на приключения из-за употребления алкоголя и семейные конфликты.

Ранее "Телеграф" писал про историю "Голубого огонька" — передачи которая в СССР стала одним из символов Нового года.