"Іронія долі": як змінилися місця зйомок відомого фільму 45 років по тому (фото)

Цікавий факт — зйомки під’їзду Наді проходили у темну пору доби.

Фільм "Іронія долі або з легкою парою!", який став одним із найвідоміших на пострадянському просторі, розповідає про історію Євгена Лукашина. Його, після рясного вживання алкоголю в лазні, друзі помилково відправили до Ленінграда. Він на таксі приїхав за своєю московською адресою і нічого не підозрював, оскільки будинки були схожі як брати-близнюки. Цікавий факт — насправді ці будинки знаходяться не просто в одному місті, а по сусідству.

Історію місця зйомок радянського новорічного фільму розповідає блогер parallel.meridians в Інстаграмі, порівнюючи сучасні фото з місцями з фільму.

Стартує фільм із будинку на проспекті Вернадського, 113. Саме в ньому "жила" Надя. За ним на кадрах фільму видно село, якого вже нема і церква Михайла Архангела. Вона збереглася.

Вид на будинок Наді

Панорами показують, як змінився московський район, де велися зйомки. Частина будинків з’явилася за останні майже півстоліття.

Один із яскравих кадрів початку фільму — покупка Павлом перед приходом до Жені Лукашина шампанського. Його знімали на вулиці Шверника.

Будинок аспіранта та стажера МДУ на тлі

Будинок "Лукашина" — всього за кілька сотень метрів від "Надіного" на проспекті Вернадського 125. Під’їзди будинків змінилися найсильніше — біля Женіного заклали нішу для ялинки, а в Надіному прибрали скління.

Під’їзд Наді

А ось вид зверху, з вікна квартири Наді майже не змінився. Вікна виходили на проспект Вернадського та будівлю овочевого кіоску, з якого у сучасному світі вже прибрали літери.

Женя та Іполит на вулиці

Як раніше писав "Телеграф", окрім ліричної лінії у фільмі є й соціальна. Однією з первісних задумів була сатира на пияцтво в СРСР.