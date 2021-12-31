"Іронія долі": як змінилися місця зйомок відомого фільму 45 років по тому (фото)
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Цікавий факт — зйомки під’їзду Наді проходили у темну пору доби.
Фільм "Іронія долі або з легкою парою!", який став одним із найвідоміших на пострадянському просторі, розповідає про історію Євгена Лукашина. Його, після рясного вживання алкоголю в лазні, друзі помилково відправили до Ленінграда. Він на таксі приїхав за своєю московською адресою і нічого не підозрював, оскільки будинки були схожі як брати-близнюки. Цікавий факт — насправді ці будинки знаходяться не просто в одному місті, а по сусідству.
Історію місця зйомок радянського новорічного фільму розповідає блогер parallel.meridians в Інстаграмі, порівнюючи сучасні фото з місцями з фільму.
Стартує фільм із будинку на проспекті Вернадського, 113. Саме в ньому "жила" Надя. За ним на кадрах фільму видно село, якого вже нема і церква Михайла Архангела. Вона збереглася.
Панорами показують, як змінився московський район, де велися зйомки. Частина будинків з’явилася за останні майже півстоліття.
Один із яскравих кадрів початку фільму — покупка Павлом перед приходом до Жені Лукашина шампанського. Його знімали на вулиці Шверника.
Будинок "Лукашина" — всього за кілька сотень метрів від "Надіного" на проспекті Вернадського 125. Під’їзди будинків змінилися найсильніше — біля Женіного заклали нішу для ялинки, а в Надіному прибрали скління.
А ось вид зверху, з вікна квартири Наді майже не змінився. Вікна виходили на проспект Вернадського та будівлю овочевого кіоску, з якого у сучасному світі вже прибрали літери.
Як раніше писав "Телеграф", окрім ліричної лінії у фільмі є й соціальна. Однією з первісних задумів була сатира на пияцтво в СРСР.
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