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"Іронія долі" по-новому: до чого варто придивитися у відомому фільмі (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кадр із фільму — Женя Лукашин із келихом Новина оновлена 28 грудня 2021, 14:17
Кадр із фільму — Женя Лукашин із келихом

Комедія відбиває явища радянської дійсності на той час.

Фільм "Іронія долі, або з легкою парою", що вийшов 1976 року рік у рік з’являвся на екранах телевізорів напередодні Нового року. Жіночі вбрання з нього стали культовими, а за пригодами невдахи Жені Лукашина через десятиліття після розвалу СРСР продовжували стежити тисячі глядачів.

Але цей фільм не тільки став однією з асоціацій із радянським Новим роком, а й розповідав про вади та проблеми суспільства, пише блогер mirovich.media.

Перше, що зазначає автор, п’єса за якою 1976 року вийшов фільм, була спочатку сатиричною і висміювала пияцтво. Нібито навіть спочатку прізвище головного героя було Алкашин, але потім його замінили. Переробка із сатири в лірику стала ще одним виправданням зловживання алкоголем у СРСР через співчуття до Лукашина, пригоди якого відбуваються саме у стані сп’яніння.

Пригоди почалися з алкоголю у лазні
Пригоди почалися з алкоголю у лазні

Що знає глядач про Женю — йому за 30, він живе з мамою у маленькій квартирі, працює, і час від часу випиває із друзями. На думку автора це відповідає образу радянського алкоголіка — без амбіцій, ініціативи, схильний до впливу. Його пригоди закінчилися добре, але не через його внесок, а випадково. Саме цим пояснюється популярність персонажа, схожого з Ємелею з казок.

Надя та Женя у Новий рік
Надя та Женя у Новий рік

Друге – стосунки головних героїв та історії їхніх сімей. У Жені та у Наді, головного жіночого персонажа, схожі історії, а не лише адреси. Вони виросли в неповних сім'ях без батьків (де вони — невідомо). Причому радянський глядач це сприйняли як норму. Також обидві пари "мама та доросла дитина" нещодавно переїхали у своє житло, а це означає, що до цього вони або жили в "комуналках", або в бараках і могли претендувати на покращення умов. У таких обставинах зростали і Женя, і Надя. Історія особистого життя персонажів була уривчастою і в основному неуспішною.

Надя Шевельова за сюжетом була вчителем
Надя Шевельова за сюжетом була вчителем

Автор назвав "Іронію долі" новорічною антиказкою, яка зображає життєві трагедії безлічі радянських телеглядачів. Її називають протиставленням західним фільмам, але радість від свята зміщена в комедії на пригоди через вживання алкоголю та сімейні конфлікти.

Раніше "Телеграф" писав про історію "Блакитного вогника" — передачі, яка в СРСР стала одним із символів Нового року.

Теги:
#Алкоголізм #Фільм #СРСР #Іронія долі
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