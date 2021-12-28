"Іронія долі" по-новому: до чого варто придивитися у відомому фільмі (фото)
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Комедія відбиває явища радянської дійсності на той час.
Фільм "Іронія долі, або з легкою парою", що вийшов 1976 року рік у рік з’являвся на екранах телевізорів напередодні Нового року. Жіночі вбрання з нього стали культовими, а за пригодами невдахи Жені Лукашина через десятиліття після розвалу СРСР продовжували стежити тисячі глядачів.
Але цей фільм не тільки став однією з асоціацій із радянським Новим роком, а й розповідав про вади та проблеми суспільства, пише блогер mirovich.media.
Перше, що зазначає автор, п’єса за якою 1976 року вийшов фільм, була спочатку сатиричною і висміювала пияцтво. Нібито навіть спочатку прізвище головного героя було Алкашин, але потім його замінили. Переробка із сатири в лірику стала ще одним виправданням зловживання алкоголем у СРСР через співчуття до Лукашина, пригоди якого відбуваються саме у стані сп’яніння.
Що знає глядач про Женю — йому за 30, він живе з мамою у маленькій квартирі, працює, і час від часу випиває із друзями. На думку автора це відповідає образу радянського алкоголіка — без амбіцій, ініціативи, схильний до впливу. Його пригоди закінчилися добре, але не через його внесок, а випадково. Саме цим пояснюється популярність персонажа, схожого з Ємелею з казок.
Друге – стосунки головних героїв та історії їхніх сімей. У Жені та у Наді, головного жіночого персонажа, схожі історії, а не лише адреси. Вони виросли в неповних сім'ях без батьків (де вони — невідомо). Причому радянський глядач це сприйняли як норму. Також обидві пари "мама та доросла дитина" нещодавно переїхали у своє житло, а це означає, що до цього вони або жили в "комуналках", або в бараках і могли претендувати на покращення умов. У таких обставинах зростали і Женя, і Надя. Історія особистого життя персонажів була уривчастою і в основному неуспішною.
Автор назвав "Іронію долі" новорічною антиказкою, яка зображає життєві трагедії безлічі радянських телеглядачів. Її називають протиставленням західним фільмам, але радість від свята зміщена в комедії на пригоди через вживання алкоголю та сімейні конфлікти.
Раніше "Телеграф" писав про історію "Блакитного вогника" — передачі, яка в СРСР стала одним із символів Нового року.
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