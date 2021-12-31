Проблеми з голосом та перелом хребта: як зараз живе зірка "Іронії долі" Барбара Брильська

Барбара Брильська відмовляється від спілкування та живе на дачі

Виконавиця головної ролі у фільмі "Іронія долі, або з легкою парою!", польська актриса Барбара Брильська давно не з’являється на публіці, і про її нинішнє життя мало що відомо. Коли журналісти востаннє спробували зв’язатися з нею, вона відмовилася від інтерв’ю, посилаючись на проблеми зі здоров’ям.

Про це пише PopCornNews.

Барбара Брильська сьогодні

Актриса Барбара Брильська у 2021 році відзначила 80-річчя. Зірка "Іронії долі" живе у заміському будинку неподалік Варшави і рідко виїжджає з дому. За її словами, вона прийняла таке рішення на тлі пандемії коронавірусу – через вік актриса знаходиться в зоні ризику і так простіше дотримуватися режиму самоізоляції.

Останні кілька років Брильська практично не з’являється на публіці. Коли журналісти спробували домовитися з нею про інтерв’ю у грудні 2021 року, то в телефонній розмові вона зазначила, що найближчим часом це не можливо через проблеми з її здоров’ям.

Актриса розповіла, що у неї зламаний хребет, і вона проходить реабілітацію. Нібито саме через це вона не може ні з ким зустрічатися. Також вона розповіла, що на тлі хвороб у неї нині поганий голос.

"Я не у формі — у фізичній та духовній. Що буде далі, не знаю", – зазначила Брильська.

Хто така Барбара Брильська

Барбара Брильська народилася 1941 року в Польщі.

Вперше вона зіграла у кіно у 15 років – у фільмі "Галоші щастя". Широку популярність їй принесла роль Наді Шевелєвої у фільмі "Іронія долі, або з легкою парою!" 1975 року. Після цього акторка знялася ще у десятках фільмів, проте зараз вона практично не знімається у кіно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися місця зйомок фільму "Іронія долі" через 45 років. Блогери показали на фото, що відбувається сьогодні у тих локаціях, які знайомі кожному мешканцю пострадянських країн завдяки відомому фільму із новорічною атмосферою.