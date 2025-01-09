Їй заборонили зніматися та відправили за кордон: як зараз виглядає Юля Грибкова з фільму "Гостя з майбутнього"

Подорослішавши, радянська актриса поїхала за кордон

Фантастичний фільм "Гостя з майбутнього" у 80-ті роки став культовим, а його головні герої прокинулися справжніми зірками. Але Наталія Гусєва, яка зіграла Алісу Селезньову, дуже швидко завершила акторську кар’єру, як і її подруга по фільму Юлія Грибкова, роль якої виконала Мар’яна Іонесян.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Мар’яна Іонесян та куди зникла. У дитинстві їй пророкували успішну кар’єру у кінематографі, але дівчинці довелося вибрати інший життєвий шлях.

Що відомо про Мар’яну Іонесян, яка зіграла Юлю Грибкову у "Гості з майбутнього"

Актриса Мар’яна Іонесян народилася 1972 року в Москві, її мама працювала вчителем історії, а батько був дипломатом. Мар’яна росла творчою та харизматичною дівчинкою, тому навчалася у "Театрі юного москвича".

Завдяки своїй чарівності Мар’яна спромоглася привертати до себе увагу режисера, який відвідував школи у пошуках юних талантів. Незабаром Мар’яну запросили на проби у фільм "Гостя з майбутнього", які вона успішно пройшла і стала грати подружку головної героїні Юлю Грибкову.

Кадр із фільму "Гостя з майбутнього"

Робота над зйомками кінострічки дуже захоплювала Мар’яну і забирала багато часу, а це негативно позначилася на її навчанні у школі, тому дівчинка з відмінниці перетворилася на трієчницю. Коли зйомки завершилися, батьки Мар’яни заборонили їй зніматися в кіно і пов’язувати з цією сферою своє життя.

Мар’яна Іонесян зіграла Юлю Грибкову у фільмі "Гостя з майбутнього"

Але Мар’яна на той момент вже стала відомою, тому телефон батьків обривали режисери, але вони відмовляли всім під різними приводами. Незабаром Іонесян почали забувати. Роль Юлі Грибкової стала для неї останньою у фільмах, хоча Мар’яна 1988 року ще з’явилася на грі "Що? Де? Коли?" і пізніше знялася у двох програмах, присвячених фільму "Гості з майбутнього".

Де зараз Мар’яна Іонесян і як виглядає

У 1988 році дівчина стала студенткою МДУ, вступивши на факультет філософії, а 1993 року поїхала до США до родичів. Мар’яна залишилася за кордоном і продовжила навчання в Техаському університеті, знайшла роботу бізнес-консультантом і почала розвивати кар’єру в галузі маркетингу та зв’язків із громадськістю.

Мар’яна Іонесян давно живе у США

У 2008 році "Юля Грибкова" вийшла заміж за американця Найджела і змінила прізвище на Грей. Вони переїхали жити у Вашингтон. Чи стала Мар’яна мамою — невідомо, оскільки радянська актриса веде закритий спосіб життя.

Як зараз виглядає "Юлія Грибкова"

У ЗМІ пишуть, що вона займається благодійністю, бізнес-консалтингом та організацією виступів класичних музикантів. Вони із чоловіком живуть на східному узбережжі США, у штаті Віргінія.

Мар’яна Іонесян не стала акторкою

На своїй сторінці в Instagram Мар’яна періодично ділиться фотографіями з подорожей. Наприкінці лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну, радянська актриса підтримала Україну. Вона опублікувала фотографію з українським прапором та коротко підписала: #istandwithukraine.

Мар’яна Іонесян підтримала Україну у війні

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає Людмила з "Москва сльозам не вірить". Актриса пережила викидень, смерть чоловіка та пішла з кіно.