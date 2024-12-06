Называла себя одесситкой, призывала к миру, но осталась в России: что говорит о войне звезда "Гардемаринов" Лютаева

Лютаева не осуждала путинскую агрессию, но желала скорейшего мира

Известная актриса, звезда киноленты "Гардемарины, вперед!" Татьяна Лютаева, которая родилась и выросла в Украине, в отличие от советской звезды Лии Ахеджаковой, не смогла публично заявить о своей антивоенной позиции. Хотя в начале полномасштабной войны она делала намеки, что солидарна с народом Украины.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Татьяна Лютаева, чем занимается и как сейчас выглядит. Мы узнали, какая у нее позиция касательно войны, развязанной Россией.

Что известно о судьбе актрисы Татьяны Лютаевой

Знаменитость родилась в 1965 году в Новой Каховке (Херсон), а когда Татьяне было два года, ее семья переехала в Одессу. Актриса неоднократно заявляла, что считает себя одесситкой, хотя образование получала уже в Москве, во ВГИКе.

Ее дебют в кино состоялся в 1987 году в фильме "Гардемарины, вперед!", где Татьяна исполнила роль Анастасии Ягужинской. После выхода фильма Лютаева обрела большую славу и популярность, поэтому ей активно стали поступать другие предложения на съемках в фильмах.

Татьяна Лютаева сыграла Анастасию Ягужинскую в "Гардемаринах"

Но в России Татьяна не осталась, она уехала в Вильнюс, где впервые вышла замуж за литовского режиссера Олегаса Дитковскиса, которому родила дочь Агнию. Но вскоре они развелись, и Лютаева встретила новую любовь. Второму супругу Рокасу Раманаускасу, которій также біл литовским режиссером, актриса родила сына Доминикаса. Но и этот брак закончился разводом, поэтому в 2004 году Татьяна вместе с детьми вернулась в Москву.

Татьяна Лютаева вместе с сыном и дочерью

Третьим мужем звезды советского кино стал оператор-постановщик Дмитрий Мишин, вместе они прожили четыре года. Сейчас актриса живет в загородном доме в элитном поселке Московской области и помогает дочери Агнии с тремя детьми.

Татьяна Лютаева живет в Московской области

Также актриса продолжает заниматься актерством, посещает светские вечера и активно ведет страницу в Instagram. Татьяна в 2024 году снялась в киноленте "Онегин" и попробовала себя в качестве режиссера.

Татьяна Лютаева продолжает сниматься в российском кино

Что Татьяна Лютаева говорит о войне

Когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, актриса Татьяна Лютаева не делала никаких громких заявлений. Она продолжала успешно сниматься в украинских проектах и при этом активно гастролировать со спектаклями на оккупированном полуострове. В 2017 году она сыграла в Севастополе в спектакле "Свободная любовь", а в 2020 году снималась в Крыму в фильме "Я не твоя". За нарушение границы Украины и незаконную коммерческую деятельность на оккупированном полуострове, Татьяну внесли в базу "Миротворец".

Татьяна Лютаева призывала к миру в начале войны

В конце февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, на своей странице в Instagram звезда сериала "Гардемарины, вперед!" опубликовала икону и большими буквами лаконично написала: "Остановитесь!". Также она сделала пост, в котором показала своих трех обнимающихся внуков и оставила надпись: "Миру мир! Ной собирает видимо ковчег…". Эти публикации она удалила, но в сети остались скриншоты. Есть и другие посты, в которых Татьяна говорит, что желает мира, но потом подобных публикаций с отсылками к войне она не делала.

Татьяна Лютаева удалила посты, сделанные в первый деь войны

Татьяна Лютаева не стала открыто осуждать путинскую агрессию

Актриса сейчас молчит о войне

Россияне в начале войны хейтили актрису и за ее намеки в поддержку Украины. В сети есть скриншоты видео, на которых Лютаева махала фолловерам желто-голубым пером.

Татьяна Лютаева выступала против войны в феврале 2022 года

Но сейчас актриса молчит о своей позиции и продолжает зарабатывать деньги в Российской Федерации. Она рассказывает о своих новых проектах и поддерживает российскую культуру.

Татьяна Лютаева продолжает жить и сниматься в России

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне актриса Ольга Ломоносова из сериала "Не родись красивой". Актриса родилась и выросла в Украине.