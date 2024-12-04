Женился в четвертый раз и выехал из Украины: где сейчас родной брат Александра Цекало и что говорит о войне

Виктор Цекало снялся в не одном десятке рейтинговых проектов

Известный ведущий и актер Александр Цекало, как и его родной брат Виктор родились в Киеве, но карьеру строили в Российской Федерации. Правда, Виктору Цекало не удалось достичь такой популярности, как Александру, хотя он также связал свою жизнь с киноиндустрией.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Виктор Цекало и чем занимается. Мы узнали, говорит ли что-то телеведущий о войне в Украине.

Что известно о Викторе Цекало и как изменился

Виктор Цекало родился в 1956 году в Киеве, где окончил актерский факультет института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Потом его призвали в армию, а по состоянию здоровья он вскоре был комиссован. После службы Виктор продолжил учебу на режиссерском факультете ГИТИСа.

Виктор Цекало жил и вырос в Киеве

Как и младший брат, Виктор отправился строить свою карьеру в Российскую Федерацию, причем он дважды покорял Москву. Однако он всегда оставался в тени Александра Цекало, несмотря на то, что Виктор снялся во многих рейтинговых проектах, свою звездную роль он еще не сыграл.

Виктор и Александр Цекало

Зато у Виктора была насыщенная личная жизнь. Первой его супругой стала Галина, с которой он познакомился в театральной студии. Она подарила ему дочь Машу. Именно ее Виктор потом стал называть "судьбоносной женщиной" и очень жалел, что не смог сохранить их брак. После развода Галина с дочерью переехали в США.

Виктор Цекало был в браке четыре раза

Но Виктор женился второй раз, со своей супругой он познакомился в Киеве, перед тем, как впервые уехал покорять столицу России. Он прописал жену в своей квартире в Киеве и при разводе она пыталась у него отсудить половину, поэтому Виктору пришлось вернуться в Украину и бороться за недвижимость. И у него это получилось.

Виктор Цекало переехал в Москву

Третий брак Цекало-старшего также долго не продлился, поскольку его супруга страдала алкогольной зависимостью. Виктор ушел от нее.

А четвертой женой актера стала Арзу Уршан, родом из Узбекистана, которая младше Виктора на 12 лет. В 2020 году старший бра Александра Цекало принял решение снова перебраться в России, он продал в Киеве свою недвижимость и взял в ипотеку квартиру в Москве.

Виктор Цекало и его четвертая жена Арзу

Где сейчас Виктор Цекало и что говорит о войне

Сейчас Виктору 68 лет и он продолжает заниматься актерской деятельностью в Российской Федерации. Недавно он появился в сериале "Метод", где сыграл с Константином Хабенским.

О войне в Украине Виктор Цекало не делал никаких публичных заявлений. Он, как и многие другие артисты, предпочел занять молчаливую позицию, несмотря на то, что родился и вырос в Киеве.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дочь Александра Цекало. Девочку актеру подарила родная сестра Веры Брежневой.