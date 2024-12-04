Одружився вчетверте і виїхав з України: де зараз рідний брат Олександра Цекало і що говорить про війну

Віктор Цекало знявся у не одному десятку рейтингових проєктів

Відомий ведучий та актор Олександр Цекало, як і його рідний брат Віктор народилися у Києві, але кар’єру будували у Російській Федерації. Щоправда, Віктору Цекалу не вдалося досягти такої популярності як Олександру, хоча він також пов’язав своє життя з кіноіндустрією.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Віктор Цекало та чим займається. Ми дізналися, чи говорить телеведучий про війну в Україні.

Що відомо про Віктора Цекала та як змінився

Віктор Цекало народився 1956 року в Києві, де закінчив акторський факультет інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Потім його призвали до армії, а за станом здоров’я він незабаром був комісований. Після служби Віктор продовжив навчання на режисерському факультеті ГІТІСу.

Віктор Цекало жив та виріс у Києві

Як і молодший брат, Віктор вирушив будувати свою кар’єру в Російську Федерацію, причому він двічі підкорював Москву. Однак він завжди залишався у тіні Олександра Цекало, попри те, що Віктор знявся у багатьох рейтингових проєктах, свою зіркову роль він ще не зіграв.

Віктор та Олександр Цекало

Натомість у Віктора було насичене особисте життя. Першою його дружиною стала Галина, з якою він познайомився у театральній студії. Вона подарувала йому дочку Машу. Саме її Віктор потім став називати "доленосною жінкою" і дуже шкодував, що не зміг зберегти їхній шлюб. Після розлучення Галина із дочкою переїхали до США.

Віктор Цекало був у шлюбі чотири рази

Але Віктор одружився вдруге, зі своєю дружиною він познайомився у Києві, перед тим, як уперше поїхав підкорювати столицю Росії. Він прописав дружину у своїй квартирі у Києві й під час розлучення вона намагалася у нього відсудити половину, тому Віктору довелося повернутися в Україну та боротися за нерухомість. І в нього це вийшло.

Віктор Цекало переїхав до Москви

Третій шлюб Цекало-старшого також не був довготривалим, оскільки його дружина страждала на алкогольну залежність. Віктор пішов від неї.

А четвертою дружиною актора стала Арзу Уршан, родом з Узбекистану, яка молодша за Віктора на 12 років. У 2020 році старший бра Олександра Цекало вирішив знову перебратися до Росії, він продав у Києві свою нерухомість і взяв в іпотеку квартиру в Москві.

Віктор Цекало та його четверта дружина Арзу

Де зараз Віктор Цекало і що говорить про війну

Наразі Віктору 68 років і він продовжує займатися акторською діяльністю в Російській Федерації. Нещодавно він з’явився у серіалі "Метод", де зіграв із Костянтином Хабенським.

Стосовно війни в Україні Віктор Цекало не робив жодних публічних заяв. Він, як і багато інших артистів, вважав за краще зайняти мовчазну позицію, попри те, що народився і виріс у Києві.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дочка Олександра Цекало. Дівчинку акторові подарувала рідна сестра Віри Брежнєвої.