Угасла на глазах из-за болезни: как выглядит могила звезды фильма "Девчата" Румянцевой и что с ней произошло

Муж поставил ей большой памятник, оставив одну надгробную плиту для себя

Советская актриса Надежда Румянцева, которая получила всеобщую любовь и признание благодаря фильмам "Девчата" и "Королева бензоколонки", променяла блестящую карьеру на семью. Но ни разу не жалела об этом решении. Надежда ушла из жизни в возрасте 77 лет, но ее роли навсегда остались в сердцах поклонников.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит ее могила и где актриса похоронена. Мы также узнали, какие у нее были проблемы со здоровьем.

Чем прославилась Надежда Румянцева

Российская актриса родилась в 1930 году в деревне Потапово в Смоленской области. Еще в школе у нее проявились творческие способности, Надежда пела в хоре, занималась художественной гимнастикой и даже руководила комсомольской организацией.

Надежда Румянцева в молодости

После школы Румянцева поступила в Государственный институт театрального искусства им. Луначарского, потом перевелась во ВГИК. Надежда работала в Центральном детском театре, снялась в фильмах "Навстречу жизни", "Весенние голоса". Но широкую популярность Румянцева обрела после выхода фильма "Девчата", "Королева бензоколонки" и "Женитьба Бальзаминова".

Надежда Румянцева в фильме "Девчата"

За свою карьеру Надежда снялась в 35 фильмах, а потом ушла из кино, потому что уехала с мужем за границу. После возвращения в СССР актриса жила в Москве, была ведущей программы "Будильник" и занималась озвучиванием мультфильмов, в частности "38 попугаев" и "Бабушка удава".

От чего умерла Надежда Румянцева и как выглядит ее могила

Надежда Румянцева отодвинула карьеру на второй план и посвятила себя семье. Со вторым мужем Вилли Хштояном она прожила счастливо в браке 42 года. Скончалась Надежда в возрасте 77 лет в больницу.

Надежда Румянцева умерла в возрасте 77 лет

В прессе обсуждались три версии смертельной болезни советской актрисы. Ее супруг в интервью отметил, что у Надежды была опухоль мозга и старт болезни дало ее неудачное падение. Однажды Румянцева пошла со своим псом на прогулку, он увидел кошку, погнался за ней, а Надежда упала и ударилась головой об асфальт. После этого случая ее начали мучить головные боли, но обследование ничего не обнаружило.

У Надежды Румянцевой была опухоль мозга

Спустя год ее состояние ухудшилось и врачи обнаружили у нее в голове внутреннее кровоизлияние, оно было в той части мозга, куда невозможно добраться, чтобы провести операцию. А через время Надежда подхватила двустороннее воспаление легких. От интенсивного лечения препаратами организм актрисы сильно ослаб, перестал сопротивляться и она угасала на глазах.

Как выглядит могила Надежды Румянцевой

Надежды Румянцевой не стало в 2008 году

Скончалась Надежда Румянцева в 2008 году, ее похоронили на Армянском кладбище (филиал Ваганьковского кладбища), поскольку ее муж армянин. Вилли поставил возлюбленной большой мраморный памятник, оставив одну надгробную плиту пустой, для себя, чтобы быть похороненным вместе с супругой. Сейчас Вилли Хштояну 96 лет.

Надежда Румянцева похоронена на Армянском кладбище

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