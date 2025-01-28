Згасла на очах через хворобу: як виглядає могила зірки фільму "Дівчата" Рум’янцевої і що з нею сталося

Чоловік поставив їй великий пам’ятник, залишивши одну надгробну плиту для себе

Радянська акторка Надія Рум’янцева, яка отримала загальну любов та визнання завдяки фільмам "Дівчата" та "Королева бензоколонки", проміняла блискучу кар’єру на родину. Але жодного разу не шкодувала про це рішення. Надія пішла з життя у віці 77 років, але її ролі назавжди залишились у серцях шанувальників.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає її могила та де актриса похована. Ми також дізналися, які у неї проблеми зі здоров’ям.

Як Надія Рум’янцева стала відомою

Російська актриса народилася в 1930 році в селі Потапове в Смоленській області. Ще у школі у неї виявилися творчі здібності, Надія співала у хорі, займалася художньою гімнастикою і навіть керувала комсомольською організацією.

Надія Рум’янцева у молодості

Після школи Рум’янцева вступила до Державного інституту театрального мистецтва ім. Луначарського, потім перевелася до ВДІКу. Надія працювала у Центральному дитячому театрі, знялася у фільмах "Назустріч життю", "Весняні голоси". Але широку популярність Рум’янцева набула після виходу фільму "Дівчата", "Королева бензоколонки" та "Одруження Бальзамінова".

Надія Рум’янцева у фільмі "Дівчата"

За свою кар’єру Надія знялася у 35 фільмах, а потім пішла з кіно, бо поїхала із чоловіком за кордон. Після повернення в СРСР актриса жила в Москві, була ведучою програми "Будильник" і займалася озвучуванням мультфільмів, зокрема "38 папуг" та "Бабуся удава".

Від чого померла Надія Рум’янцева і як виглядає її могила

Надія Рум’янцева поставила кар’єру на другий план і присвятила себе сім’ї. З другим чоловіком Віллі Хштояном вона прожила щасливо у шлюбі 42 роки. Померла Надія у віці 77 років у лікарні.

Надія Рум’янцева померла у віці 77 років

У пресі було обговорено три версії смертельної хвороби радянської актриси. Її чоловік в інтерв’ю зазначив, що у Надії була пухлина мозку і старт хвороби дало її невдале падіння. Якось Рум’янцева пішла зі своїм псом на прогулянку, він побачив кішку, погнався за нею, а Надія впала і вдарилася головою об асфальт. Після цього випадку її почав мучити головний біль, але обстеження нічого не виявило.

У Надії Рум’янцевої була пухлина мозку

Через рік її стан погіршився і лікарі виявили у неї в голові внутрішній крововилив, він був у тій частині мозку, куди неможливо дістатися, щоб провести операцію. А згодом Надія підхопила двостороннє запалення легень. Від інтенсивного лікування препаратами організм актриси сильно ослаб, перестав чинити опір і вона згасала на очах.

Як виглядає могила Надії Рум’янцевої

Надії Рум’янцевої не стало у 2008 році

Померла Надія Рум’янцева у 2008 році, її поховали на Вірменському цвинтарі (філія Ваганьківського цвинтаря), оскільки її чоловік вірменин. Віллі поставив коханій великий мармуровий пам’ятник, залишивши одну надгробну плиту порожньою для себе, щоб бути похованим разом з дружиною. Нині Віллі Хштояну 96 років.

Надія Рум’янцева похована на Вірменському цвинтарі

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