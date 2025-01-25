Сходи, сцена та біла галька: як виглядає могила "одеського Чапліна" Карцева і що він говорив про Україну

Карцев також знімався в кіно, переважно в гострохарактерних ролях

Відомий гуморист та актор Роман Карцев, як і Михайло Жванецький, був родом з Одеси, але кар’єру будував у Російській Федерації. Він пішов із життя у віці 79 років і похований на одному з московських цвинтарів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила "одеського Чапліна" і що про нього відомо. Також ми нагадаємо, що Роман Карцев говорив про Україну.

Що відомо про кар’єрний шлях Романа Карцева

Артист Роман Карцев (справжнє прізвище — Кац) народився 1939 року в Одесі в єврейській родині. Любов до сцени у нього прокинулася рано, після школи Роман влаштувався працювати на швейну фабрику і паралельно став виступати у драматичному гуртку у Будинку культури моряків.

У 1960 році Карцев отримав запрошення до самодіяльного студентського театру "Парнас-2" при одеському інституті інженерів морського флоту, де познайомився з майбутнім постійним партнером Віктором Ільченком та автором текстів Михайлом Жванецьким.

Карцев Роман у молодості

Гуморист мав унікальну манеру розмови, оскільки у нього був незвичайний акцент, який відрізняв його від інших коміків. Карцева почали називати "Одеським Чапліном", адже на сцені він міг втілитись у будь-кого, і за допомогою міміки передати тисячі емоцій та характерів.

Роман почав активно виступати з Віктором Ільченком у жанрі естрадної репризи та завоював любов глядачів. Кожен його монолог — це була історія, часто про Одесу, пронизана гумором і неповторною інтонацією. Найбільше глядачі полюбили його гумористичні номери "Авас" та "Раки".

Незабаром Карцев переїхав до Москви й почав працювати у театрі мініатюр. З 1971 року Роман також знімався в кіно і найбільше запам’ятався по ролі в кінокартині "Собаче серце", попри те, що вона була другорядною. Також його можна побачити у фільмі "Небеса обітовані", "Майстер та Маргарита".

Карцев Роман у фільмі "Собаче серце"

Який вигляд має могила Романа Карцева і де похований

Відомий гуморист помер 2 жовтня 2018 року у Москві на 80-му році життя. Він близько трьох місяців лежав у лікарні після перенесеного інсульту, але серце не витримало. Поховали актора на Троєкурівському цвинтарі.

Як виглядає могила Карцева Романа

У 2020 році рідні поставили йому пам’ятник, дизайнером якого виступила Інна Куніна, яка особисто знала гумориста. Стеллу Роману Карцеву зробили у вигляді сцени, до якої ведуть сходи, що символізують Одесу, а вгорі висить його портрет. Також на могилу встановили табличку зі справжнім прізвищем артиста — Кац. А дорога до сходів усипана білою галькою.

Карцев Роман похований на Троєкурівському цвинтарі.

Що Роман Карцев говорив про Україну

Попри те, що гуморист Рома Карцев переїхав і будував кар’єру в Росії, він не забував про свою батьківщину і висловлювався на гострі політичні теми. Карцев зазначав, що переживає за Україну, казав, що у нас гостинний народ і йому болить серце від того, що там твориться жах (згадуючи події Євромайдану).

Що Роман Карцев говорив про Україну

Актор говорив, що всі політики брешуть і що він не слухає Путіна, оскільки він теж бреше. Однак Карцев заявляв, що в Україні нібито завжди були загони, які ходили з вогнями та фашистськими прапорами, хоча таких "ходоків" було небагато.

Також, на думку Карцева, багато людей виїжджали з України через нестабільну політичну ситуацію. "У Росії живуть мільйони українців. Половина Москви — це люди з України... Люди біжать, бо ніхто не знає, чим усе закінчиться ", — заявляв артист.

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