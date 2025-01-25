Лестница, сцена и белая галька: как выглядит могила "одесского Чаплина" Карцева и что он говорил об Украине

Карцев также снимался в кино, в основном в острохарактерных ролях

Известный юморист и актер Роман Карцев, как и Михаил Жванецкий, был родом из Одессы, но карьеру строил в Российской Федерации. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет и похоронен на одном из московских кладбищ.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила "одесского Чаплина" и что о нем известно. Также мы напомним, что Роман Карцев говорил об Украине.

Что известно о карьерном пути Романа Карцева

Артист Роман Карцев (настоящая фамилия — Кац) родился в 1939 году в Одессе в еврейской семье. Любовь к сцене у него проснулась рано, после школы Роман устроился работать на швейную фабрику и параллельно стал выступать в драматическом кружке в Доме культуры моряков.

В 1960 году Карцев получил приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при одесском институте инженеров морского флота, где познакомился с будущим постоянным партнером Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким.

Карцев Роман в молодости

Юморист обладал уникальной манерой разговора, поскольку у него был необычный акцент, который отличал его от других комиков. Карцева стали называть "Одесским Чаплином", ведь на сцене он мог воплотиться в кого угодно, и с помощью мимики передать тысячи эмоций и характеров.

Роман начал активно выступать с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы и завоевал любовь зрителей. Каждый его монолог — это была история, часто об Одессе, которая была пронизана юмором и неповторимой интонацией. Больше всего зрители полюбили его юмористические номера "Авас" и "Раки".

Вскоре Карцев переехал в Москву и стал работать в театре миниатюр. С 1971 года Роман также снимался в кино и наиболее запомнился по роли в кинокартине "Собачье сердце", несмотря на то, что она была второстепенной. Также его можно увидеть в фильме "Небеса обетованные", "Мастер и Маргарита".

Карцев Роман в фильме "Собачье сердце"

Как выглядит могила Романа Карцева и где похоронен

Известный юморист скончался 2 октября 2018 года в Москве на 80-м году жизни. Он около трех месяцев лежал в больнице после перенесенного инсульта, но сердце не выдержало. Похоронили актера на Троекуровском кладбище.

Как выглядит могила Карцева Романа

В 2020 году родные поставили ему памятник, дизайнером которого выступила Инна Кунина, лично знающая юмориста. Стеллу Роману Карцеву сделали в виде сцены, к которой ведет лестница, символизирующая Одессу, а вверху висит его портрет. Также на могилу установили табличку с настоящей фамилией артиста — Кац. А дорога к лестнице усыпана белой галькой.

Карцев Роман похоронен на Троекуровском кладбище.

Что Роман Карцев говорил об Украине

Несмотря на то, что юморист Рома Карцев переехал и строил карьеру в России, он не забывал о своей родине и высказывался по поводу острых политических тем. Карцев отмечал, что переживает за Украину, говорил, что у нас гостеприимный народ и ему болит сердце от того, что там творится ужас (вспоминая события Евромайдана).

Что Роман Карцев говорил об Украине

Актер говорил, что все политики врут и что он не слушает Путина, поскольку он тоже врет. Однако Карцев заявлял, что в Украине якобы всегда были отряды, которые ходили с огнями и фашистскими флагами, хотя таких "ходоков" было немного.

Также, по мнению, Карцева многие люди выезжали из Украины из-за нестабильной политической ситуации. "В России живут миллионы украинцев. Половина Москвы – это люди из Украины…Люди бегут, потому что никто не знает, чем все закончится", — заявлял артист.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила звезды 'Ширли-Мырли' Гаркалина. Мы узнали, что актер говорил об Украине и Крыме.