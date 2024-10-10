Сделала тату с трезубцем и Бандерой, но невъездная в Украину: где сейчас и что говорит о войне певица Наргиз

Певица, работавшая в России, поддержала украинцев, но есть один нюанс

Известная певица Наргиз Закирова, прославившаяся благодаря карьере в России, открыто выступила против войны, развязанной против Украины. Она та самая артистка, которая вызвала негодование россиян татуировкой с изображением украинского трезубца и Степана Бандеры.

Что нужно знать:

Наргиз Закирова родилась в музыкальной семье в Ташкенте

За антивоенную позицию и слова "Стою с Украиной" ее депортировали из России и на полвека запретили въезд

Певица с американским паспортом и узбекскими корнями не боится критиковать пророссийских артистов

Сейчас артистка поддерживает Украину, исполняет украинские песни, однако находится в "Миротворце"

Кто такая Наргиз Закирова

Узбекская и американская певица. Родилась 6 октября 1970 года (ей исполнилось 55 лет) в Ташкенте, Узбекистан, в музыкальной семье. К примеру, мама Закировой была популярной в 1960-1970 годах эстрадной певицей, а отец — ударником в ансамбле дяди Батыра Закирова.

Впервые Наргиз выступила на сцене в 4 года. Училась на эстрадном отделении в республиканском цирковом училище, выступала в группах. В 1995 году, уже будучи матерью, вместе со своими родителями и дочерью эмигрировала в США. Первые годы в Нью-Йорке работала в магазине, видеосалоне, тату-салоне и выступала в ресторанах.

Наргиз в школьные годы и в юности. Фото: uznayvse

Начало карьеры в России

В 2013 году Наргиз Закирова приняла участие в российском "Голосе", где попала в команду Леонида Агутина. Уже через год начала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. До 2019 года записывала с ним немало синглов, в том числе "Я – не твоя", "Ты моя нежность", "Беги" и другие. В этом же году у пары возник конфликт и контракт между артистами был разорван.

Что говорит Наргиз Закирова о войне

В 2017 году Наргиз был запрещен въезд в Украину из-за концертов в Крыму. Певица попала в "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины".

Уже в марте 2022 года в своем Инстаграме певица написала "Нет войне" и "Стою с Украиной". 25 мая 2022 года артистка была задержана сотрудниками правоохранительных органов по прибытии в аэропорт Домодедово. Причиной стало ее критика российского вторжения в Украину, из-за чего Наргиз депортировали в Узбекистан и запретили въезд в РФ сроком на 50 лет — до 2072 года.

Позже Закирова спела украинскую песню "Ой, у лузі червона калина". На видео звезда идет по проезжей части, а на ее плечах — сине-желтый флаг.

Певица также записывала видеообращение, где критикует российских артистов-путинистов за их выступления на ее родине. "Чего вы все всполошились? Повторюсь еще раз: езжайте и поддерживайте своими песнями своих солдатиков-оккупантов. На Донбасс или в Бахмут. Чего вы все в Ташкент претесь? Не надо к нам сюда ехать! Езжайте поддерживать своих орков!", — сказала Наргиз.

Звезда также носит украинские символы. У нее есть татуировки с украинским трезубцем и портретом украинского националиста Степана Бандеры. Наргиз является гражданкой США, там она живет с тремя детьми. В интервью Дмитрию Гордону в июне 2025 года певица заявила, что не поддерживает связь с родственниками из Узбекистана, поскольку они одобряют агрессию РФ против Украины.

