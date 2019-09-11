Оккупанты "показали" новые возможности Крымского моста

Оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту. Сейчас на дороге, проложенной на железнодорожной части Крымского моста, устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов.
Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"На железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", - сказано в сообщении.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проведет слушания по межгосударственному делу "Украина против России" по обвинению российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму.