Оккупанты "показали" новые возможности Крымского моста

Новости Украины:Оккупационные власти похвалились новыми системами контроля движения поездов на Крымском мосту.

Оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту. Сейчас на дороге, проложенной на железнодорожной части Крымского моста, устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"На железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", - сказано в сообщении.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проведет слушания по межгосударственному делу "Украина против России" по обвинению российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму.