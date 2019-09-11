Гончарук: Этой зимой украинцы будут чувствовать себя нормально

Новости Бизнеса:В ПГХ накопили достаточное количество газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" закачала достаточное количество газа в подземные хранилища (ПХГ) для нормального прохождения зимы.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, добавив, что сегодня проводил совещание с руководством компании.

"Было накоплено достаточное количество газа, чтобы этой зимой чувствовать себя более-менее нормально", - сказал он.

Как известно, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на утро 11 сентября увеличились до 19 млрд куб. м. Таким образом, Украине осталось накопить 1 млрд куб. м газа до начала отопительного сезона.