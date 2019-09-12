Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Кабинет министров планирует, что присоединение Украины к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", — сказал премьер.

Гончарук добавил, что Кабмин заинтересован в том, чтобы более глубоко понять опыт Эстонии в строительстве "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управлении государством, поскольку Эстония первой в мире реализовала концепцию электронного управления.

Как известно, с 1 июля в Украине запустили новый рынок электрической энергии, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского Союза.