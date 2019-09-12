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Четверг, 12.09.2019
Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок
Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок
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Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок

Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок
22:49 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Кабинет министров планирует, что присоединение Украины к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", — сказал премьер.

Гончарук добавил, что Кабмин заинтересован в том, чтобы более глубоко понять опыт Эстонии в строительстве "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управлении государством, поскольку Эстония первой в мире реализовала концепцию электронного управления.

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Как известно, с 1 июля в Украине запустили новый рынок электрической энергии, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского Союза.

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Эстония, Кабмин, Алексей Гончарук, Керсти Кальюлайд.
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