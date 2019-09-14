Гончарук: Программа действий нового Кабмина появится очень скоро

Новости Украины:Программа правительства, появится в стенах Верховной Ради уже через несколько недель, говорит Гончарук.

Программа действий Кабинета министров будет представлена в Верховной Раде через несколько недель. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил во время выступления на 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Через пару недель мы как новое правительство представим нашу программу в парламенте для того, чтобы они ее поддержали. По ней будем работать, там будут цифры, планы, будут детали, и я думаю, что будет много дискуссий вокруг того, что мы собираемся делать", - сказал Гончарук.

Ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявляла, что программа деятельности правительства будет разработана и представлена до 29 сентября.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук проанонсировал пополнение команды правительства Украины в ближайшее время минимум в два раза.