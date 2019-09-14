Скачать
Суббота, 14.09.2019
Гончарук: В 21-м веке будут успешными те, кто не боится рисковать (Видео)
Гончарук: В 21-м веке будут успешными те, кто не боится рисковать (Видео)
Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
Тайсон Фьюри в пугающей маске взвесился перед боем с Валлином (Видео)
Тайсон Фьюри в пугающей маске взвесился перед боем с Валлином (Видео)
Приметы и обряды на 14 сентября - Семин день
Приметы и обряды на 14 сентября - Семин день

Гончарук: Программа действий нового Кабмина появится очень скоро

Гончарук: Программа действий нового Кабмина появится очень скоро
10:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: YES 2019

Новости Украины:Программа правительства, появится в стенах Верховной Ради уже через несколько недель, говорит Гончарук.

Программа действий Кабинета министров будет представлена в Верховной Раде через несколько недель. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил во время выступления на 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Через пару недель мы как новое правительство представим нашу программу в парламенте для того, чтобы они ее поддержали. По ней будем работать, там будут цифры, планы, будут детали, и я думаю, что будет много дискуссий вокруг того, что мы собираемся делать", - сказал Гончарук.

Ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявляла, что программа деятельности правительства будет разработана и представлена до 29 сентября.

Гончарук: Угроз под Калиновкой - нет

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук проанонсировал пополнение команды правительства Украины в ближайшее время минимум в два раза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кабинет Министров, ВР, Кабмин, Алексей Гончарук, Программа правительства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
03 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
04 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
Денисова выяснила дальнейшие планы освобожденных моряков (Фото)
Денисова выяснила дальнейшие планы моряков (Фото)
Осадков мало, но похолодает: осенний прогноз погоды на 14 сентября
Осадков мало, но похолодает: осенний прогноз на 14 сентября
Так же точно, как дерматолог: ИИ Google используют для диагностики кожных заболеваний
Так же точно, как дерматолог: ИИ Google используют для диагностики кожных заболеваний
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь