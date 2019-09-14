Гончарук: В 21-м веке будут успешными те, кто не боится рисковать (Видео)

Новости Украины:Правительство Украины будет расширено в несколько раз для усиления своей эффективности в серьезной работе.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук проанонсировал пополнение команды правительства Украины в ближайшее время минимум в два раза.

"Мне кажется, что нам просто нужно очень хорошо работать над собой. И эта новая команда, которая сейчас пришла в правительство, и которая еще, на самом деле, будет усиливаться... Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему личному мнению, наша команда вырастет как минимум в два раза и усилится такими же молодыми честными и профессиональным людьми", - сказал он, выступая в субботу на Форуме YES.

Кроме этого, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что инвестиционный форум в Мариуполе (Донецкая обл.) пройдет 29 октября.

"Мы рассчитываем на то, что 29 октября мы планируем провести в Мариуполе большой инвестиционный форум", - сказал он, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Гончарук добавил, что на форуме планируется представить сферы, в которые стоит инвестировать.

По его словам, задача правительства - максимально снизить риски для инвесторов, которые не побоятся зайти в Украину.

"В 21-м веке будут успешными те, кто не боится рисковать", - резюмировал премьер.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает лучшим ответом на агрессию Российской Федерации построение успешной Украины.

"Для меня лично Россия как государство - это агрессор. То есть здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана, на самом деле, в этом плане никаких не изменились", - сказал он, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

При этом Гончарук указал, что Россия – самый большой сосед Украины, и Украине просто нужно осознать, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем.

"Мы собираемся быть очень прагматичными. Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные", - подчеркнул он.

Премьер указал, что Кабинет министров Украины будет концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. "И это наш ассиметричный ответ любой агрессии сейчас", - убежден он.

Гончарук также отметил, что ему импонирует прагматичный подход, который демонстрирует в своей политике президент США Дональд Трамп и его администрация.

Напомним, Владимир Зеленский на форуме YES заявил, что уверен, что олигархи услышат его призыв работать по новым правилам открытого рынка без монополизма, в противном случае будут предприняты другие попытки добиться этого.

Ранее сообщалось, в закрытом режиме на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) со специальным номером выступила студия "Квартал-95", чем заинтересовала высокопоставленных гостей. В частности, Владимир Зеленский на сцене спародировал самого себя, чем рассмешил публику.