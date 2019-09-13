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Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"

Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
10:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Олигархи в Украине должны изменить свое отношение и "играть" по правилам открытого рынка без монополизма.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что олигархи услышат его призыв работать по новым правилам открытого рынка без монополизма, в противном случае будут предприняты другие попытки добиться этого.

"Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить", - заявил глава государства на 16 конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в пятницу.

Зеленский отметил, что представители большого бизнеса в разговорах жалуются на трудности, а также акцентируют внимание на том, что от них зависит много людей и городов, однако президент подчеркнул, что будет говорить с ними о необходимости внедрять настоящие рыночные правила в Украине.

"Я думаю, они уже сами готовы, чтобы перезапускать свое отношение, перезапустить свою голову, свою ментальность", – считает президент.

По его словам, государство предоставило крупным бизнес-группам очень много всего: время, большие деньги и возможности, в том числе иногда возможности выводить эти деньги из страны.

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"Они понимают, что если завтра развалится наша страны, если, не дай бог, все люди отсюда уедут, для кого они имеют эти бизнесы, кто будет работать на их заводах? Мне кажется, что они уже ментально меняются", – сказал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе, при этом осторожен в этом вопросе, поскольку не желает реализации сценария Абхазии или Приднестровья в украинском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES подчеркивал, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путём.

Освобожденный на минувшей неделе из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов на форуме YES заявил, что надеется, что украинская власть сделает все для того, чтобы максимально быстро добиться освобождения оставшихся в заключении сограждан.

Напомним, освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов попрощался с "самой ненавистной вещью на Земле".

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ЄС, Олигархи, Владимир Зеленский, Монополизм.
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