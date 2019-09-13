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Пятница, 13.09.2019
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
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Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине

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Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
07:19 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский провел встречу Ниинисте. Разумков и Гончарук встретились с Кальюлайд. Миссия МВФ ведет переговоры с новым правительством Украины. В Раде провели утреннее заседание. Рябошапка провел встречу с Кентом. ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ-КП к Минкульту. У Гонтаревой провели обыски. Матч Свитолиной в Чжэнчжоу отменили. Американские баскетболисты обновили свой собственный антирекорд. Екатерина Кухар выйдет замуж. Меган Маркл представила коллекцию одежды. В США умер сценарист Мардик Мартин. Названа дата презентации Google Pixel 4

  • 1

    Зеленский провел встречу Ниинисте

    Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Väinämö Niinistö) договорились о сотрудничестве между оборонными ведомствами государств.

  • 2

    Зеленский обозначил главные темы будущего саммита "Нормандской четверки"

    Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмаера" и всех пунктов Минских договоренностей на встрече лидеров государств "Нормандской четверки".

  • 3

    Зеленский обсудил с Ниинисте угрозу "Северного потока-2"

    Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии угрозу "Северного потока-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.

  • 4

    Разумков встретился с Кальюлайд

    Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Эстонии Керсти Кальюлайд провели встречу в четверг в Киеве.

  • 5

    Гончарук провел встречу с Кальюлайд

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

  • 6

    Миссия МВФ ведет переговоры с новым правительством Украины

    Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом в четверг начала работу в Украине.

  • 7

    Рада приняла закон о "сплите"

    Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании функций государственного регулирования рынков финансовых услуг.

  • 8

    В Раде внедрили обязательный аудит безопасности дорог

    Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.

  • 9

    Рада приняла законопроект о защите права собственности

    Верховная Рада приняла за основу законопроект №1056-1 о защите права собственности, прекращающий деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

  • 10

    Рада решила разгрузить Большую палату Верховного суда

    За президентский законопроект №1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и сроков возвращения административных дел" в первом чтении проголосовали 262 народных депутатов.

  • 11

    Законопроект об отмене акта СССР и УССР был отклонен ВР

    Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О правопреемстве Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины" (регистрационный номер 1075).

  • 12

    Рада приняла закон об электронном документообороте

    Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.

  • 13

    Рябошапка провел встречу с Кентом

    Рябошапка рассказал прибывшему в Киев зампомощнику госсекретаря США Кенту о реформировании сферы правосудия Украины.

  • 14

    ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ-КП к Минкульту

    ОАСК продлил подготовительное заседание в рамках слушания иска УПЦ-КП к Министерству культуры Украины. Суд вынес определение об обеспечении иска.

  • 15

    У Гонтаревой провели обыски

    Правоохранители в четверг провели обыски по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.

  • 16

    Матч Свитолиной в Чжэнчжоу отменили

    Из-за непогоды организаторы решили отменить все одиночные встречи в мужском и женском разрядах, а парные - перенести в зал под накрытием.

  • 17

    Американские баскетболисты обновили свой собственный антирекорд

    Сборная США по баскетболу уступила Сербии в полуфинале утешительного раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 94:89 в пользу сербских баскетболистов.

  • 18

    Екатерина Кухар выйдет замуж

    Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар выйдет замуж за своего возлюбленного, артиста балета Александра Стоянова, с которым состоит в отношениях более 10 лет в прямом эфире шоу "Танці з зірками-2019".

  • 19

    Меган Маркл представила коллекцию одежды

     

    Меган Маркл показала результаты своей работы, которая стала ее своеобразным официальным возвращением к исполнению королевских обязанностей.

  • 20

    В США умер сценарист Мардик Мартин

    Сценарист Мардик Мартин, сотрудничавший с Мартином Скорсезе в фильмах "Бешеный бык", "Злые улицы" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет.

  • 21

    Названа дата презентации Google Pixel 4

    Компания Google все еще монотонно и стабильно готовится к презентации нового смартфона – Pixel 4.

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Верховная Рада, МВФ, Эстония, Законопроект, Финляндия, Элина Свитолина, WTA, Миссия МВФ, УПЦ КП, Владимир Зеленский, Саули Ниинисте, Алексей Гончарук, Валерия Гонтарева, ЧМ-2019 по баскетболу, Керсти Кальюлайд, Меган Маркл, Екатерина Кухар, Дмитрий Разумков, Google Pixel 4, Мардик Мартин.
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