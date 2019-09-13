Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине

Зеленский провел встречу Ниинисте
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Väinämö Niinistö) договорились о сотрудничестве между оборонными ведомствами государств.
Зеленский обозначил главные темы будущего саммита "Нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмаера" и всех пунктов Минских договоренностей на встрече лидеров государств "Нормандской четверки".
Зеленский обсудил с Ниинисте угрозу "Северного потока-2"
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии угрозу "Северного потока-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.
Разумков встретился с Кальюлайд
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Эстонии Керсти Кальюлайд провели встречу в четверг в Киеве.
Гончарук провел встречу с Кальюлайд
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Миссия МВФ ведет переговоры с новым правительством Украины
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом в четверг начала работу в Украине.
Рада приняла закон о "сплите"
Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании функций государственного регулирования рынков финансовых услуг.
В Раде внедрили обязательный аудит безопасности дорог
Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.
Рада приняла законопроект о защите права собственности
Верховная Рада приняла за основу законопроект №1056-1 о защите права собственности, прекращающий деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.
Рада решила разгрузить Большую палату Верховного суда
За президентский законопроект №1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и сроков возвращения административных дел" в первом чтении проголосовали 262 народных депутатов.
Законопроект об отмене акта СССР и УССР был отклонен ВР
Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О правопреемстве Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины" (регистрационный номер 1075).
Рада приняла закон об электронном документообороте
Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.
Рябошапка провел встречу с Кентом
Рябошапка рассказал прибывшему в Киев зампомощнику госсекретаря США Кенту о реформировании сферы правосудия Украины.
ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ-КП к Минкульту
ОАСК продлил подготовительное заседание в рамках слушания иска УПЦ-КП к Министерству культуры Украины. Суд вынес определение об обеспечении иска.
У Гонтаревой провели обыски
Правоохранители в четверг провели обыски по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.
Матч Свитолиной в Чжэнчжоу отменили
Из-за непогоды организаторы решили отменить все одиночные встречи в мужском и женском разрядах, а парные - перенести в зал под накрытием.
Американские баскетболисты обновили свой собственный антирекорд
Сборная США по баскетболу уступила Сербии в полуфинале утешительного раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 94:89 в пользу сербских баскетболистов.
Екатерина Кухар выйдет замуж
Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар выйдет замуж за своего возлюбленного, артиста балета Александра Стоянова, с которым состоит в отношениях более 10 лет в прямом эфире шоу "Танці з зірками-2019".
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл показала результаты своей работы, которая стала ее своеобразным официальным возвращением к исполнению королевских обязанностей.
В США умер сценарист Мардик Мартин
Сценарист Мардик Мартин, сотрудничавший с Мартином Скорсезе в фильмах "Бешеный бык", "Злые улицы" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет.
Названа дата презентации Google Pixel 4
Компания Google все еще монотонно и стабильно готовится к презентации нового смартфона – Pixel 4.