Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине

1 Зеленский провел встречу Ниинисте Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Väinämö Niinistö) договорились о сотрудничестве между оборонными ведомствами государств.

2 Зеленский обозначил главные темы будущего саммита "Нормандской четверки" Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмаера" и всех пунктов Минских договоренностей на встрече лидеров государств "Нормандской четверки".

3 Зеленский обсудил с Ниинисте угрозу "Северного потока-2" Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии угрозу "Северного потока-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.

4 Разумков встретился с Кальюлайд Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Эстонии Керсти Кальюлайд провели встречу в четверг в Киеве.

5 Гончарук провел встречу с Кальюлайд Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

6 Миссия МВФ ведет переговоры с новым правительством Украины Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом в четверг начала работу в Украине.

7 Рада приняла закон о "сплите" Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании функций государственного регулирования рынков финансовых услуг.

8 В Раде внедрили обязательный аудит безопасности дорог Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.

9 Рада приняла законопроект о защите права собственности Верховная Рада приняла за основу законопроект №1056-1 о защите права собственности, прекращающий деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

10 Рада решила разгрузить Большую палату Верховного суда За президентский законопроект №1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и сроков возвращения административных дел" в первом чтении проголосовали 262 народных депутатов.

11 Законопроект об отмене акта СССР и УССР был отклонен ВР Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О правопреемстве Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины" (регистрационный номер 1075).

12 Рада приняла закон об электронном документообороте Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.

13 Рябошапка провел встречу с Кентом Рябошапка рассказал прибывшему в Киев зампомощнику госсекретаря США Кенту о реформировании сферы правосудия Украины.

14 ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ-КП к Минкульту ОАСК продлил подготовительное заседание в рамках слушания иска УПЦ-КП к Министерству культуры Украины. Суд вынес определение об обеспечении иска.

15 У Гонтаревой провели обыски Правоохранители в четверг провели обыски по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.

16 Матч Свитолиной в Чжэнчжоу отменили Из-за непогоды организаторы решили отменить все одиночные встречи в мужском и женском разрядах, а парные - перенести в зал под накрытием.

17 Американские баскетболисты обновили свой собственный антирекорд Сборная США по баскетболу уступила Сербии в полуфинале утешительного раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 94:89 в пользу сербских баскетболистов.

18 Екатерина Кухар выйдет замуж Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар выйдет замуж за своего возлюбленного, артиста балета Александра Стоянова, с которым состоит в отношениях более 10 лет в прямом эфире шоу "Танці з зірками-2019".

19 Меган Маркл представила коллекцию одежды Меган Маркл показала результаты своей работы, которая стала ее своеобразным официальным возвращением к исполнению королевских обязанностей.

20 В США умер сценарист Мардик Мартин Сценарист Мардик Мартин, сотрудничавший с Мартином Скорсезе в фильмах "Бешеный бык", "Злые улицы" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет.