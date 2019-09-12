Рада приняла закон об электронном документообороте

Новости Украины:Верховная Рада поддержала проект закона 270 голосами.

Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.

Об этом стало известно на заседание Верховной Рады.

Верховная Рада поддержала проект закона 270 голосами.

Проектом проголосованного закона 1044-1 вносятся изменения в статью 91 Регламента Верховной Рады Украины относительно подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 относительно ведения дела законопроекта в электронном виде.

По мнению законодателей это позволит сэкономить средства, затрачиваемые на печать сопроводительной документации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О правопреемстве Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины" (регистрационный номер 1075).