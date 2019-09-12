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Законопроект об отмене акта СССР и УССР был отклонен ВР

Законопроект об отмене акта СССР и УССР был отклонен ВР
18:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Проектом закона вводилось временное действие отдельных актов советского периода.

Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О правопреемстве Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины" (регистрационный номер 1075).

За законопроект в первом чтении проголосовало только 214 народных депутатов (при необходимых минимум 226 - ред.).

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", "Оппозиционная платформа - за жизнь" и группа "За будущее".

Этим законопроектом предусматривалось отменить действие на территории Украины законодательства СССР и УССР, кроме актов, связанных с получением Украиной независимости и другими важными вопросами (административно-территориальное устройство, государственная граница Украины, международные обязательства), а также организационно-распорядительных и индивидуальных актов.

В то же время вводилось временное действие отдельных актов советского периода (до 30 сентября 2020 года Жилищного кодекса УССР и Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также до принятия законов Украины, регулирующих соответствующие отношения, отдельных законов, принятых во времена УССР, в частности: "О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве", "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", "О защите прав потребителей", "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "О свободе совести и религиозных организациях", "О внешнеэкономической деятельности", "Об охране окружающей природной среды", "Об индексации денежных доходов населения").

Народный депутат Украины Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), выступая на заседании парламента, отметила, что "правопреемство было оправдано в начале 90-х годов для молодого государства, но сегодня нам - 28, и мы тянем за собой чемодан без ручки. У нас нет полной базы советского законодательства, и бизнес тратит безумное время и средства на выяснение содержания советских актов".

В свою очередь народный депутат Украины Руслан Князевич (фракция "Европейская солидарность") отметил, что несколько предыдущих правительств и каденций парламента пытались поднять эту тему, но каждый раз "были очень осторожны", чтобы проводить такие "опасные эксперименты".

Он отметил, что каждый депутат, голосуя, должен понимать, что через несколько месяцев не будет в Украине Жилищного кодекса, не будет Кодекса законов о труде, не будет закона о правах потребителей, о социальной защите чернобыльцев.

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"Люди останутся без права на работу, без права на жилье", - подчеркнул он. Он призвал не голосовать за этот законопроект. Другие фракции также заявили, что данный законопроект поддерживать нельзя.

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Верховная Рада, Законопроект, СССР, УССР, Руслан Князевич.
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