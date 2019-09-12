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Какие изменения коснутся Верховного суда: решение Рады

Какие изменения коснутся Верховного суда: решение Рады
18:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Верховная Рада Украины решила разгрузить Большую палату Верховного суда.

За президентский законопроект №1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и сроков возвращения административных дел" в первом чтении проголосовали 262 народных депутатов.

Проект закона предлагает дополнить Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства Украины положениями, при которых передача дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда при обжаловании участником дела судебного решения на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции невозможна.

Закоопроект также дополняет отдельные положения Кодекса административного судопроизводства Украины в части сроков возврата административных дел после апелляционного и кассационного производств.

Как говорится в пояснительной записке, предлагаемые изменения обеспечат эффективное функционирование Большой палаты Верховного суда, исключат злоупотребления участниками дел правом на обжалование судебных решений по основаниям нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции с целью передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда, что позволит разгрузить Большую палату Верховного суда.

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Изменения также положительно повлияют на соблюдение Украиной положений статьи 6 Конвенции о защите основных прав и свобод по обеспечению разумных сроков рассмотрения дела.

Как отмечалось при обсуждении законопроекта, в настоящее время на рассмотрении Верховного суда находятся около 70 тысяч дел.

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Верховная Рада, Законопроект, Верховный суд.
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