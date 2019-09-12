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В Раде внедрили обязательный аудит безопасности дорог

В Раде внедрили обязательный аудит безопасности дорог
17:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:ВР приняла за основу законопроект о введении процедуры аудита безопасности дорог.

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.

Принятие документа поддержали на пленарном заседании парламента в четверг 248 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №1061 от 29 августа 2019 года, обнародованному на сайте парламента, он предусматривает оценку влияния проектных решений на безопасность дорог на всех стадиях проектирования, строительства (нового строительства, реконструкции, ремонта) дорог, а также их ввода в эксплуатацию.

Документ, в частности, предусматривает обязательный аудит безопасности международных и национальных дорог.

В законопроекте отмечается: согласно международному опыту, стоимость проведения аудита безопасности автомобильных дорог составляет примерно 5-10% затрат на проектирование, или менее 5% затрат на строительство. Поскольку затраты на проектирование составляют примерно 5-6% от общей стоимости проекта, то последующие выгоды от безопасного движения (уменьшение количества ДТП с тяжелыми последствиями) значительно превышают затраты на эти мероприятия.

"Своевременный аудит безопасности дорог позволяет устранить пробелы на стадии проектирования, не тратя средства на строительство, что впоследствии минимизирует время и средства, которые могут быть израсходованы на перепроектирование на более поздних стадиях", - указано в пояснительной записке.

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Ожидается, что проект акта будет способствовать созданию условий для строительства безопасной дорожной инфраструктуры, в частности путем привлечения европейских фондов и инвестиций, помогая создавать новые рабочие места.

Кроме того, по мнению депутатов, реализация проекта приведет к снижению социальных расходов от последствий дорожно-транспортных происшествий.

Как отмечается, проект разработан с целью имплементации положений директивы Европейского парламента и совета от 19 ноября 2008 года "Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры".

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Верховная Рада, Законопроект, Дороги, Аудит дорог.
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