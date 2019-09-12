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Рада приняла закон о "сплите", оздоравливающий финансовый рынок

Рада приняла закон о "сплите", оздоравливающий финансовый рынок
15:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Утвержденные регуляторы после вступления закона в силу будут защищать потребителей финуслуг.

Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании функций государственного регулирования рынков финансовых услуг ("сплит"), предполагающий ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и передачу ее функций Национальному банку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

За принятие данного решения проголосовали 296 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Ирина Луценко, докладывая по законопроекту, отметила, что он направлен на оздоровление финансового рынка.

"Этот законопроект №1069-2 доработан, он был ранее внесен под номером 2413а, и он направлен на оздоровление финансового рынка. Одними из эффектов, которые принесет принятие этого доработанного законопроекта, являются унификация законодательной базы, избежание регуляторного арбитража, обнародование информации, контроль качества предоставления финуслуг, четко определенные регуляторы, которые будут защищать потребителей финуслуг", - сказала Луценко.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривают передачу полномочий Нацкомфинуслуг в части регулирования и надзора за системой накопительного пенсионного обеспечения, надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлением имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Остальные полномочия Нацкомфинуслуг, в частности надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний, предлагается передать Национальному банку Украины.

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"Введение предусмотренных законопроектом изменений создаст правовую основу для прекращения дублирования функций национальных регуляторов в сфере финансовых рынков, упростит и сделает прозрачным принятие управленческих решений в этой сфере, улучшит условия ведения бизнеса с одновременным усилением ответственности субъектов рынка", - отмечается в записке к документу.

Напомним, Верховная Рада Украины 12 сентября приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.

Также 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1063 о направлении административно-хозяйственных штрафов за нарушение автотранспортного законодательства в Дорожный фонд.

Помимо этого, Верховная Рада Украины 12 сентября приняла за основу в первом чтении законопроект № 1058 о государственной поддержке кинематографа.

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Верховная Рада, финуслуги, Сплит.
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