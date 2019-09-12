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Верховной Раде предложили внести изменения в госбюджет-2019

Верховной Раде предложили внести изменения в госбюджет-2019
14:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Дефицит общего фонда госбюджета за восемь месяцев составил 2,9 млрд грн.

Министерство финансов и правительство на основании анализа выполнения государственных доходов и расходов в ближайшее время предложат на рассмотрение Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2019 год.

Как сообщается на сайте Минфина эти изменения урегулируют финансирование расходов до конца 2019 года.

По информации министерства, в целом дефицит общего фонда госбюджета за восемь месяцев составил 2,9 млрд грн.

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Напомним, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва намерена предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в случае увольнения нынешнего состава, заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. 

Как сообщалось ранее, министерство финансов Украины предложило перейти на систему двойного налогообложения с рядом популярных для оффшорного бизнеса стран, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет.

Ранее, доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана и на 6,9% меньше по сравнению с августом прошлого года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

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Верховная Рада, Госбюджет, Кабмин, Минфин, Дефицит.
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