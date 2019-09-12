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Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс предлагают пересмотреть

Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс предлагают пересмотреть
13:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации выразили обеспокоенность запланированной датой вступления в силу изменений, предусмотренных законопроектом.

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации обратились к председателю Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с призывом доработать проект закона №1210, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс.

Об этом говорится в соответствующем письме-обращении.

В частности, эксперты Ассоциации указывают на необходимости рассмотреть возможность разделения законопроекта и подготовки отдельных законопроектов относительно выполнения Украиной международных обязательств в части введения мер по противодействию размыванию налоговой базы и других актуальных налоговых вопросов, которые требуют законодательного урегулирования.

Кроме того, эксперты выразили обеспокоенность запланированной датой вступления в силу изменений, предусмотренных законопроектом.

«Внедрение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки содержат значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестными плательщиками, что негативно отразится как на инвестиционном климате, так и, в конце концов, на доходах бюджета», - говорится в обращении.

Ассоциация заявляет о поддержке заявления премьер-министра относительно старта налоговой реформы весной 2020 года, что «позволит своевременно и заранее обсудить с бизнесом налоговые новации, а также позволит найти компромисс между развитием бизнеса и государственными потребностями».

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«Ассоциация будет настаивать на неукоснительном соблюдении принципа стабильности налогового законодательства и установлении таких сроков вступления в силу изменений, которые будут учитывать указанный принцип», - говорится в документе.

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Верховная Рада, Налоговый кодекс, Европейская Бизнес Ассоциация, Даниил Гетманцев.
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