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Сигареты по 80-100 грн за пачку: изменения в налоговый кодекс ударят по карману курильщиков

Сигареты по 80-100 грн за пачку: изменения в налоговый кодекс ударят по карману курильщиков
17:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Стоимость сигарет с принятием законопроекта №1210 может возрасти в 2,5-3 раза с начала 2020г.

Принятие законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" от 30 августа предусматривает рост ставки акцизного налога на сигареты в 2,5 раза, что приведет к росту цен 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет с 1 января 2020 года, сообщила директор по внешним связям ЧАО "Филип Моррис Украина" Наталия Бондаренко.

"Изменения, предусмотренные законопроектом №1210, несут высокие риски как для табачной отрасли, так и для государства. Законопроект предлагает повысить ставку акцизного налога на сигареты в 2,5 раза, что приведет к росту цен 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет. Как следствие, увеличение ценового разрыва со странами-соседями и низкая покупательная способность граждан может привести к резкому росту уровня контрабанды", - отметила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По оценкам "Филип Моррис Украина", объем нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, то есть около 50% легального рынка табачных изделий.

"Это повлечет значительное снижение продаж легальными производителями, а государство соответственно не получит ожидаемых доходов от акцизного налога от табачной индустрии. Мы уже наблюдали последствия политики 30-40% ежегодного повышения ставок акциза за прошедшие четыре года - рост нелегального рынка в семь раз за этот период. Поэтому считаем, что повышение ставок акцизного налога не позволит удержать легальный рынок на существующем уровне", - заметила Бондаренко.

Директор по внешним связям "Филип Моррис Украина" обратила внимание, что законопроект также предлагает в четыре раза повысить ставки налогообложения на табакосодержащие изделия для нагрева, изменив при этом и подход к налогообложению данной категории табачных изделий.

"По нашим данным, более 400 тыс. курильщиков в Украине и 11 млн людей в мире уже отказались от курения сигарет в пользу использования технологии нагрева табака. Для них подорожание продукции в два раза станет неприятной новостью, которая может вернуть их к старым привычкам", - сообщила Бондаренко.

Что касается принципов формирования подхода к величине налоговой нагрузки, в "Филип Моррис Украина" считают, что стоит обратится к опыту Великобритании, где два года подряд применяется дифференцированный подход к продукции, содержащей никотин - большая налоговая нагрузка применяется к сигаретам, как наиболее вредной продукции.

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В свою очередь в "JTI Украина" и "Бритиш Американ Тобакко Украина" выразили надежду, что данная инициатива является технической ошибкой.

"Мы надеемся, что это техническая ошибка. Ведь в действующем Налоговом кодексе четко прописан план повышения акцизных ставок до 31 декабря 2024 года. А согласно подпункту 215.3.2. Налогового кодекса повышение ставок до EUR90 за 1 тыс. сигарет должно произойти с 2025 года", - отметил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям, "JTI Украина" Гинтаутас Диргела.

Руководитель отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач также обеспокоен данным положениям законопроекта №1210.

"Надеемся, что приведенные положения является технической ошибкой. Колоссальное повышение акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТВЕН) не соответствует практике Европейского Союза, разделяющее уровни налогообложения классических сигарет и ТВЕН с учетом степени риска для здоровья потребителей", - указал он.

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По мнению Рылача, увеличение ставок акцизного налога на ТВЕН более чем в четыре раза, может "убить сегмент рынка", который только начинает развиваться и размер которого не превышает 3% от общего рынка сигарет.

"Что касается намерения немедленного увеличения ставок на сигареты до уровня ставок, предусмотренных к 2025 году, это приведет к взрывному росту черного рынка. Количество украинских потребителей, которые могут позволить себе приобрести пачку сигарет за 90-100 грн равно нулю. Потребители просто перейдут на контрабандную и контрафактную продукцию, которой, к сожалению, хватает", - заметил он.

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Руководитель отдела по работе с госорганами "Бритиш Американ Тобакко Украина" заметил, что для легальных производителей такая ситуация может означать "закрытие локального производства, увольнения работников и уход с рынка, прогнозируемое развитие которого не может обеспечить государство".

Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" авторства главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева был зарегистрирован 30 августа текущего года.

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Курение, Налоговый кодекс, Сигареты, Наталия Бондаренко.
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