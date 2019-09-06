Некурящие люди спят лучше: еще одна причина бросить курить

Новости шоу бизнеса:Ученые связали курение с плохим сном.

И обычные, и электронные сигареты связаны с риском расстройства сна.

В работе, опубликованной в Journal of Sleep Research, изучалось, как расстройства сна связаны с курением. В более ранних исследованиях было отмечено, что на качество сна влияет никотин. Электронные сигареты часто позиционируются производителями и воспринимаются потребителями как "менее вредные", но работ, показывающих связь их использования с качеством сна, еще не публиковалось.

В эксперименте приняли участие 1664 студента колледжа, часть из которых не курили вовсе, а часть предпочитали либо традиционные сигареты (29%), либо электронные устройства (41%). При этом в группу курящих определялись и те, кто пользовался вейпами или обычными сигаретами ежедневно, и те, кто лишь время от времени позволял себе эту вредную привычку.

И любители электронных устройств, и те, кто предпочитал традиционные табачные изделия, испытывали расстройства сна чаще тех, кто вообще не курил. Приверженцы электронных сигарет чаще, чем традиционные курильщики, использовали снотворные препараты.

Ученые отмечают, что распространенность электронных устройств для курения, особенно среди молодежи, делает важными исследования их влияния на здоровье. "Поскольку мы обнаружили, что даже некаждодневное употребление электронных сигарет было связано с ухудшением сна, это может указывать на пользу профилактики и вмешательства", — подчеркивает ведущий автор исследования, доктор Эмма И. Бретт из Государственного университета Оклахомы. Она отмечает, что это особенно важно для студентов. Не секрет, что курение и употребление различных психоактивных веществ, в том числе использование электронных сигарет, — составляющая стиля жизни внутри студенческих сообществ. "Понимание того, как употребление электронных сигарет может влиять на сон, имеет решающее значение, учитывая его связь с многочисленными проблемами со здоровьем", — добавляет Бретт.

В последнее время многие научные исследования рассматривают вред, причиняемый использованием вейпов и других приспособлений для "технологичного" курения. Недавние массовые заболевания легких, предположительно, связанные с вейпингом, поразили более 200 человек и даже привели к летальному исходу одного из них. Такие происшествия побуждают чиновников вводить ограничительные меры, а врачей и ученых — узнавать как можно больше о новых проблемах, с которыми могут столкнуться потребители.