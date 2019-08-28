IQOS и Glo прировняют к сигаретам: налоги вырастут максимально

Новости Украины:Сейчас стики облагаются меньшим налогом, нежели обычнее сигареты.

Общественники поддержали инициативу Министерства здравоохранения приравнять курение ТВЕНов (нагревательные блоки вроде IQOS и Glo) к курению традиционных сигарет.

Нововведение содержится в правительственном законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака)».

По мнению общественных организаций, Украина ежегодно теряет миллионы гривен из-за того, что стики табачных изделий для нагрева (аналог сигарет для ТВЕНов) облагаются по более низким ставкам, чем сигареты. По подсчетам экспертов международной организации «Кампания за будущее детей без табака», если уравнять ставки, то украинский бюджет может дополнительно получить порядка 474 млн. грн. в год. И будет устранена дискриминация.

По данным экспертов, в 2018 году от стиков табачных изделий для нагрева было уплачено 176,1 млн. грн., однако если бы они облагались, как сигареты, то в бюджет поступило бы более 650 млн. грн. Одинаковые акцизы для стиков и сигарет действует, например, в Грузии.

На сегодняшний день табачные изделия для нагрева в Украине облагаются по коду 2403:

табак и заменители табака, другие, промышленного производства;

табак «гомогенизированный» или «восстановленный»;

табачные экстракты и эссенции.

С 1 июля 2019 ставка акциза на них составляет 949,8 грн. на 1 кг. Учитывая, что единица таких изделий (стик) содержит в среднем 0,3 грамма табака, ставка акциза на стик составляет 0,285 грн.