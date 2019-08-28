Вскоре в мире может появиться новый табачный гигант

Новости Бизнеса:Производитель Marlboro намерен добиться доминирования на быстрорастущем рынке электронных сигарет

Компания Philip Morris International (PMI) ведет переговоры о слиянии с Altria Group в рамках сделки, которая объединит производителя сигарет Marlboro для международного рынка и рынка США. Также она позволит создать крупнейшую в мире табачную группу с рыночной стоимостью почти $200 млрд.

Об этом сообщает The Financial Times.

PMI заявила, что рассматривает возможность слияния с Altria путем обмена акций в равных долях. В 2008 году Altria вышла из состава Philip Morris. Это объединение должно защитить PMI от замедления темпов роста рынка сигарет в США, а также угроз, исходящих от регуляторных органов, и судебных разбирательств.

В прошлом году PMI и Altria сообщили о продажах почти в $50 млрд и чистой прибыли в $15,3 млрд. По данным Refinitiv, в результате слияния этих двух компаний появится предприятие с рыночной стоимостью более $200 млрд, что станет четвертой по величине сделкой в истории.

Аналитики и инвесторы давно предполагают, что компании объединятся, учитывая усиливающееся давление со стороны снижающихся продаж сигарет и необходимость инвестировать в другие источники дохода, отмечает Reuters. Philip Morris, которая работает за пределами США, разработала устройство для электронных сигарет под названием iQOS. Altria, оперирующая в Америке, владеет 35-процентной долей в вейпинговой компании Juul Labs.

По оценкам аналитиков компании Cowen, в 2018 году объем продаж сигарет в отрасли снизился на 4,5%. В то же время, по данным исследовательской фирмы Mordor Intelligence, рынок электронных сигарет в 2018 году составлял около 11 млрд и, как ожидается, будет расти более чем на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет.