Скачать
Среда, 28.08.2019
Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди
Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди
Коломойский: Фаворит на место премьера Гончарук
Коломойский назвал фаворита на место премьера
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите

Вскоре в мире может появиться новый табачный гигант

Вскоре в мире может появиться новый табачный гигант
11:17 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Производитель Marlboro намерен добиться доминирования на быстрорастущем рынке электронных сигарет

Компания Philip Morris International (PMI) ведет переговоры о слиянии с Altria Group в рамках сделки, которая объединит производителя сигарет Marlboro для международного рынка и рынка США. Также она позволит создать крупнейшую в мире табачную группу с рыночной стоимостью почти $200 млрд.

Об этом сообщает The Financial Times.

PMI заявила, что рассматривает возможность слияния с Altria путем обмена акций в равных долях. В 2008 году Altria вышла из состава Philip Morris. Это объединение должно защитить PMI от замедления темпов роста рынка сигарет в США, а также угроз, исходящих от регуляторных органов, и судебных разбирательств.

В прошлом году PMI и Altria сообщили о продажах почти в $50 млрд и чистой прибыли в $15,3 млрд. По данным Refinitiv, в результате слияния этих двух компаний появится предприятие с рыночной стоимостью более $200 млрд, что станет четвертой по величине сделкой в истории.

Аналитики и инвесторы давно предполагают, что компании объединятся, учитывая усиливающееся давление со стороны снижающихся продаж сигарет и необходимость инвестировать в другие источники дохода, отмечает Reuters. Philip Morris, которая работает за пределами США, разработала устройство для электронных сигарет под названием iQOS. Altria, оперирующая в Америке, владеет 35-процентной долей в вейпинговой компании Juul Labs.

В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака

По оценкам аналитиков компании Cowen, в 2018 году объем продаж сигарет в отрасли снизился на 4,5%. В то же время, по данным исследовательской фирмы Mordor Intelligence, рынок электронных сигарет в 2018 году составлял около 11 млрд и, как ожидается, будет расти более чем на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Сигареты, Табак, мир, Табачные изделия, Компании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
04 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
05 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН: В мире растет спрос на &quot;зеленую&quot; энергию
ООН: В мире растет спрос на "зеленую" энергию
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию 28 августа 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 28 августа 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь